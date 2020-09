Mặc cho nền kinh tế kẻ khóc người cười, eSports vẫn phát triển bất chấp COVID-19

Các đội eSports nghiệp dư đang mọc lên như nấm, đặc biệt là các game như Liên minh huyền thoại Counter-Strike và Dota 2 và các tuyển thủ muốn có những địa điểm để gặp gỡ và thi đấu. Các cơ hội việc làm ở các trung tâm thành phố xuất hiện do sự chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến và tác động đại dịch COVID-19

Theo bloomberg, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nhiều sự kiện eSports nhưng ngành công nghiệp này vẫn đang phát triển. Công ty Allied Esports Entertainment Inc. được niêm yết trên Nasdaq đang lên kế hoạch xây dựng thêm các địa điểm theo mô hình trung tâm eSports hàng đầu của mình. Được xây dựng bên trong The Luxor ở Las Vegas, HyperX Esports Arena rộng khoảng 9.146 mét vuông đã khai trương vào năm 2018 và được trang bị các máy tính và các máy chơi game tay cầm với nhiều tựa game eSports. Các trung tâm này cũng tổ chức các giải đấu và sự kiện hàng tuần.

Sau khi bắt đầu với các đấu trường ở Trung Quốc và các trung tâm trò chơi di động trên xe tải 18 bánh, Allied Esports đã thu hút những người khổng lồ bất động sản Brookfield và Simon Property Group Inc. làm cổ đông để mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh truyền thống của mình. Sau khi tạm dừng do đại dịch, Allied Esports Entertainment Inc. đang đợi thời điểm thích hợp để tiếp tục phát triển ba địa điểm.