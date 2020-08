Những thay đổi bí mật trong bản cập nhật Call of Duty: Warzone Season 5

Vừa qua Infinity Ward đã cập nhật cho Call of Duty: Modern Warfare và Call of Duty: Warzone battle royale, phiên bản cập nhật khổng lồ này đã được cập nhật vào sáng sớm ngày 5.8, mang đến những thay đổi đáng kể cho cả trải nghiệm nhiều người chơi thông thường cũng như chế độ battle royale.

Infinity Ward thường có thông báo những thay đổi quan trọng nhất trong bản cập nhật, nhưng có một số thay đổi bí mật không được đề cập. Một số thay đổi trong số này khá tinh tế, nhưng những thay đổi khác có khả năng rất lớn và có thể có tác động lớn đến game.

Có thể có nhiều thay đổi bí mật hơn trong bản cập nhật mới của Call of Duty: Modern Warfare và Warzone trong Season 5, nhưng chúng ta sẽ không biết về chúng cho đến khi game thủ khám phá kỹ lưỡng và trong thời gian chờ đợi, dưới đây là tất cả những thay đổi bí mật mà game thủ đã phát hiện ra cho đến nay.

Trạm Mua Thay đổi Giá

Một điều mà người chơi Call of Duty: Warzone sẽ nhận thấy là giá tại Trạm Mua đã thay đổi một số vật phẩm trong battle royale. Đáng chú ý, Self-Revives hiện có giá chỉ 4.000, điều này có nghĩa là game thủ có nhiều cơ hội hồi sinh hơn trong trò chơi. 4.000 không phải là quá rẻ so với 4.500 trước đây, nhưng nó vẫn là một khoản giảm giá và có nghĩa là game thủ sẽ có nhiều tiền mặt hơn để chi tiêu cho những thứ khác trong trò chơi.

Mặt nạ phòng độc mới

Infinity Ward cũng đã thêm một loại mặt nạ phòng độc mới vào game có tên là Durable Gas Mask. Durable Gas Mask trong Call of Duty: Warzone đúng như tên gọi của nó - nó chỉ đơn giản là một mặt nạ phòng độc cho phép game thủ chống chọi lâu hơn trong khí độc so với mức tiêu chuẩn.

Thay đổi vũ khí Gulag

Gulag là một trong những tính năng độc đáo nhất của Call of Duty: Warzone. Nó mang lại cho người chơi cơ hội quay trở lại battle royale bằng cách đánh bại đối thủ trong một cuộc chạm trán một chọi một. Gulag chơi rất giống với chế độ Đấu súng nhiều người chơi tiêu chuẩn của Modern Warfare, với việc người chơi chiến đấu bằng cách sử dụng cùng một loại vũ khí để đảm bảo tính công bằng. Infinity Ward đã thử nghiệm vũ khí Gulag trong Warzone kể từ khira mắt và giờ chúng đã thay đổi một lần nữa.

Thông báo nội dung cập nhật Warzone Season 5 cho biết vũ khí Gulag sẽ được thay đổi mỗi tuần, nhưng họ không đề cập đến loại vũ khí mà người chơi sẽ tìm thấy trong Gulag trong tuần đầu tiên của Season 5. Có vẻ như Vũ khí trong Call of Duty: Warzone Gulag là những khẩu súng ngắn trong tuần này, hoàn toàn trái ngược với những khẩu súng bắn tỉa mà người hâm mộ đã sử dụng vào cuối Season 4.

Thẻ khóa và boongke

Trước đó Call of Duty: Warzone đã thử nghiệm với các thẻ khóa có thể mở boongke và cho phép game thủ có cơ hội nhận được các chiến lợi phẩm cấp cao. Có vẻ như thẻ khóa đã trở lại trong Call of Duty: Warzone sau bản cập nhật Season 5, game thủ giờ đây đã tìm thấy chúng một lần nữa trên khắp bản đồ battle royale. Có những thẻ khóa màu đỏ tiêu chuẩn mở cửa boongke giống như trước đây, cũng như thẻ khóa đặc biệt mở cửa trong Stadium.

Bản thân các boongke đã được nâng cấp một chút so với lần xuất hiện trước đó trong Warzone và có vẻ như các boongke của Call of Duty: Warzone hiện chứa đầy những chiến lợi phẩm tốt hơn đáng kể so với trước đây. Hiện nay khi mở boongke game thủ có thể nhận được ít nhất 30.000 và rất nhiều vũ khí chất lượng và hơn thế nữa. Các bàn phím ở phía sau boongke giờ đây cũng có thể được tương tác đúng cách, nhưng có vẻ như cộng đồng vẫn chưa tìm mật mã để mở chúng.

Thẻ khóa Stadium thực sự cho phép game thủ mở một căn phòng bí mật với máy tính hiển thị tất cả các loại số ngẫu nhiên. Người ta suy đoán rằng đây là một phần của tiết lộ Call of Duty 2020, được cho là sẽ xảy ra trong Warzone vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên vẫn có khả năng căn phòng này không liên quan gì đến Call of Duty 2020 sắp tới. Cũng có thể máy tính trong phòng Stadium có liên quan đến các mã được sử dụng để mở cánh cửa thứ hai trong boongke. Bản cập nhật Warzone Season 5 quá mới nên thực sự khó nói chính xác vào thời điểm này.

Thay đổi khu vực nhà tù

Những thay đổi lớn trên bản đồ trong Call of Duty: Warzone Season 5 như mở cửa Stadium và bổ sung một đoàn tàu di chuyển đã được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, có vẻ như các nhà phát triển cũng đã thực hiện một số thay đổi bí mật đối với bản đồ battle royale của Warzone. Một khu vực có một số thay đổi đáng chú ý nhất là Nhà tù, có một số kiến trúc mới cho game thủ khám phá. Tại khu vực nhà tù, game thủ Call of Duty: Warzone có thể nhận thấy một số gai đen mới được thêm vào trên cùng của tòa nhà, cùng với một số công nghệ ăng ten bí ẩn.

Và thanh kiếm đầu tiên

Với bản cập nhật Season 5, Activision đã bổ sung thêm rất nhiều gói trang trí mới mà game thủ có thể mua từ cửa hàng Call of Duty: Modern Warfare, bao gồm cả bộ sưu tập Eternal Samurai . Như dự kiến, gói này bao gồm các vật phẩm theo chủ đề samurai như Riot Shield đặc biệt và thậm chí là một thanh kiếm samurai - thanh kiếm đầu tiên có trong Call of Duty: Modern Warfare và Warzone cho đến nay. Thanh kiếm samurai Daimyo trong Call of Duty: Modern Warfare thực sự là một skin cho vũ khí cận chiến kép kodachis mới mà theo lộ trình của Modern Warfare Season 5 sẽ không được áp dụng đại trà cho toàn bộ game thủ cho đến một thời điểm nào đó. Có nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều skin kodachi kép được cập nhật, có nghĩa là game thủ có thể mong đợi nhiều thanh kiếm hơn nữa trong trò chơi trong tương lai gần.