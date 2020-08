Sony sẽ tiếp tục đưa game độc quyền PlayStation lên nền tảng PC

Trong bảng báo cáo hoạt động công ty vừa được công bố, Sony đã hé lộ những số liệu mới nhất về nền tảng Console chủ lực PlayStation 4. Theo đó, PlayStation 4 đã bán được 112,1 triệu máy trên phạm vi toàn cầu, số lượng tài khoản PSN hoạt động mỗi tháng lên đến 113 triệu. Các dịch vụ đăng ký có tính phí của Sony cũng đang làm ăn khấm khá, có đến 45 triệu game thủ đang sử dụng PS Plus (dịch vụ để chơi Online và nhận game miễn phí mỗi tháng), trong khi với PS Now (dịch vụ chơi game trực tuyến công nghệ lữu trữ đám mây) là 2,2 triệu.

Đáng chú ý, trong bảng báo cáo này Sony đã lần đầu đề cập tới chiến lược đưa game độc quyền PlayStation lên nền tảng PC. Cụ thể thì vào đầu tháng 08 vừa qua, tựa game đầu tiên do Studio trực thuộc Sony phát triển là Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games) đã chính thức có mặt trên PC. Trước đó, hai tựa game độc quyền khác từ Studio đối tác là Death Stranding và Detroit: Become Human cũng trở thành game đa nền tảng.