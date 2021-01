Tạo hình Bà Triệu trong game Civilization 6

Nổi tiếng với câu nói “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”, Bà Triệu là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Bà lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu chống quân xâm lược nước Ngô vào đầu những năm 200 sau Công nguyên. Nay cộng đồng game thủ Việt lại được một phen nức lòng khi Bà Triệu cùng với nền văn hoá Việt Nam sẽ được cập nhật trong Civilization 6.

Đặc trưng của nền văn hoá Việt Nam trong Civilization 6 là Đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy các công trình trên đất liền chỉ có thể xây dựng trên rừng nhiệt đới, đầm lầy hoặc rừng cây. Các công trình khác nhau sẽ được bổ sung thêm khoa học, sản xuất hoặc văn hóa khác nhau.

Khả năng độc đáo của Bà Triệu là Drive Out the Aggressors (Đánh đuổi bọn hung hãn) theo đó sẽ buff thêm sức mạnh chiến đấu cho các đội quân chiến đấu trong rừng nhiệt đới, đầm lầy hoặc các khu rừng. Mức buff này còn tăng thêm đối với các ô do Việt Nam sở hữu. Nếu bạn có lượt trong rừng nhiệt đới, đầm lầy hoặc rừng sẽ nhận được buff tốc độ, đồng thời cũng được tăng thêm tương tự tại các ô mà Việt Nam sở hữu.

Việt Nam có một loại thú chiến đánh xa độc đáo thời Trung cổ gọi là Voi Chiến, có thể di chuyển sau khi tấn công. Nó đắt hơn các loại bắn nỏ nhưng mạnh hơn trong phòng thủ và có tầm nhìn xa hơn.

Nền văn hoá Việt Nam trong game Civilization 6 có địa hình tương đối linh hoạt, có thể hướng tới khoa học hoặc văn hóa, tùy thuộc vào vị trí của các “quận". Các game thủ nên xây dựng các tòa nhà càng nhanh càng tốt và tránh sa mạc, nhưng đừng ngại định cư ở đồng bằng hoặc đồng cỏ, vì Việt Nam có thể trồng rừng từ sớm. Tuy nhiên, rừng nhiệt đới không thể trồng được, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi chặt chúng. Đồng thời hãy coi chừng cháy rừng và núi lửa - những điều này có thể gây ra thiệt hại lớn.

DLC thứ năm của Civilization 6, Vietnam & Kublai Khan Pack, ra mắt vào ngày 28.1. Những người sở hữu New Frontier Pass sẽ nhận được DLC này hoặc bạn có thể mua riêng với giá 7,39 Bảng Anh.