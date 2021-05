Baldur's Gate: Dark Alliance sắp có mặt trên PC trong năm nay

Baldur's Gate: Dark Alliance là một game nhập vai hành động được phát hành vào năm 2001 cho các nền tảng Xbox và PlayStation 2. Tuy nhiên, nó giống với Diablo hơn là Baldur's Gate, với các nhân vật cài sẵn, diễn tiến tuyến tính và một số lượng tương đối nhỏ NPC đồng thời tựa game này chưa bao giờ được phát hành cho PC thế nhưng điều đó sẽ thay đổi vào cuối năm nay.

Tuần trước đã có thông tin tiết lộ rằng một bản làm lại bất ngờ của Baldur's Gate: Dark Alliance, được cập nhật hỗ trợ độ phân giải 4K ra mắt vào ngày 7.5 trên PlayStation 4 và 5 và Xbox One và Xbox One X. Một phiên bản Nintendo Switch cũng đã được lên kế hoạch, nhưng đã bị trì hoãn vào phút cuối "do một vấn đề không lường trước được”. Ngoài ra nhà phát hành Black Isle Studios đã xác nhận rằng một phiên bản PC cũng đang được thực hiện và sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Baldur’s Gate: Dark Alliance được yêu thích với kiểu game nhập vai hành động hợp tác hai người chơi theo phong cách của các trò chơi Diablo của hãng Blizzard . Engine của game cũng được sử dụng cho Champions of Norrath: Realms of EverQuest, một trò chơi hack-and-slash tương tự dựa trên MMO EverQuest.

Một tựa game mới mang tên Dungeons & Dragons : Dark Alliance do Tuque Games phát triển, sẽ tiếp nối loạt game này. Phiên bản mới chuyển góc nhìn của trò chơi sang góc nhìn thứ ba sau lưng giống như loạt Gears of War. Dungeons & Dragons: Dark Alliance dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay.

