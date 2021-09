Level Zero: kinh dị chưa đủ, nhà phát triển còn đưa yếu tố chiến thuật vào

Tựa game kinh dị có yếu tố chiến thuật nhiều người chơi Level Zero do DogHowl Games phát triển, đưa người chơi vào các đội gồm các nhà khoa học tìm cách sinh tồn giữa các sinh vật sống về đêm trong một trạm vũ trụ ngột ngạt và thiếu ánh sáng.

Level Zero mô phỏng cùng một vòng lặp nhất quán trong Dead by Daylight , chẳng hạn trong đó nhóm người chơi gồm các nhân viên nhà ga sống sót phải sửa chữa hệ thống điều khiển năng lượng, trong khi nhóm người chơi khác vào vai các sinh vật cố gắng ngăn cản và giết họ. Tuy nhiên, đoạn giới thiệu của Level Zero nhấn mạnh nhiều hơn vào bầu không khí và tạo hình các sinh vật đáng sợ của nó.

Mục tiêu của DogHowl là thực sự khiến người chơi khiếp sợ qua từng chế độ có sẵn và Level Zero có nhiều chế độ chơi PvP đa dạng chẳng hạn như 1v1, 2v2, 3v3 và chế độ 2v4 bất đối xứng. Điều thú vị là trong chế độ 1v1 có khả năng nhà khoa học sống sót có thể có một lượng tài nguyên đáng kể để chống lại quái vật.

DogHowl cũng so sánh Level Zero với Dead by Daylight về "tính cạnh tranh và khát khao chiến thắng" mà cả hai trò chơi đều sở hữu. Nhưng Level Zero yêu cầu người chơi tìm kiếm các bộ phận khác nhau và những chiếc thẻ, điều này khiến cho việc sinh tồn của người chơi trở nên phức tạp hơn nhiều. Các sinh vật trong Level Zero cũng có khả năng ngoại cảm có thể ảnh hưởng đến các nguồn sáng và thiết bị điện tử để giúp lật ngược tình thế chống lại những người chơi.

Các game thủ yếu thích thể loại game kinh dị đã so sánh đồ họa và thiết kế hình ảnh của Level Zero với Alien: Isolation , đặc biệt là với góc nhìn thứ nhất và các yếu tố khoa học viễn tưởng . Hầu hết các tựa game PvP nhiều người chơi đều có một số kiểu xoay vòng về bản đồ và tài nguyên, vì vậy có lẽ điều tương tự cũng có thể được áp dụng trong Level Zero.

Sẽ rất thú vị khi xem những tính năng và chế độ khác được giới thiệu trong hoặc sau giai đoạn truy cập sớm của nó, chẳng hạn như chế độ chơi theo kiểu Among Us được lên kế hoạch sẽ định vị một người chơi là Kẻ mạo danh, người sau đó có thể "biến thành một quái vật "cũng như" giả làm đồng đội của ai đó, chặn cửa, tắt đèn" và làm suy yếu những người sống sót.

Level Zero dự kiến phát hành vào quý 4.2021 trên PC.