2021 là một năm sôi động với thể loại game kinh dị

Mặc dù còn hơn 1 quý nữa mới kết thúc năm, tuy nhiên năm 2021 có rất nhiều tựa game kinh dị chất lượng được ra mắt. Với việc giãn cách xã hội do tác động của đại dịch COVID-19 , nhiều người có thể cho rằng game thủ không có tâm trạng để trải nghiệm kinh dị. Tuy nhiên có những tựa game đã cho thấy đôi khi không có cách nào tốt hơn để xả hơi với một game kinh dị và tận hưởng cảm giác adrenaline tuôn trào khi chạy trốn khỏi một con quái vật hoặc giết vô số thây ma. Trong khi Alan Wake Remastered mới được công bố sẽ bổ sung vào đội hình vào mùa thu này, có rất nhiều game kinh dị tuyệt vời khác đã phát hành hoặc sẽ phát hành vào năm 2021.

The Medium

The Medium là tựa game dành riêng cho hệ máy console đầu tiên xuất hiện trên Xbox Series X/S. Đây cũng là game kinh dị lớn đầu tiên trong năm, gợi lên bầu không khí ngột ngạt và kinh dị dựa trên tâm lý của loạt game kinh điển Silent Hill . Giờ đây, The Medium đã ra mắt trên PS5 , nhiều người hâm mộ có thể khám phá ra bí ẩn xung quanh khu nghỉ dưỡng Niwa và mối liên hệ của nó với Marianne trong khi tránh khỏi sự truy bắt của con quái vật chết người Maw.

Little Nightmares 2

Nếu có bất kỳ dòng game nào có vẻ như được tạo ra bởi Tim Burton thì đó sẽ là Little Nightmares. Little Nightmares 2 lấy rất nhiều ý tưởng phần chơi đầu tiên và mở rộng chúng, tạo ra những câu đố tuyệt vời. Hơn nữa, một số quái vật trong trò chơi là một trong những thứ đáng lo ngại nhất được thấy trong trò chơi năm nay, với nổi bật là người thầy cổ dài khủng khiếp đã khủng bố Mono và Six.

Returnal

Về mặt kỹ thuật, Returnal không phải là một trò chơi kinh dị nhưng tựa game này rất giống như một game kinh dị. Trong Returnal người chơi sẽ cảm nhận nỗi kinh hoàng của P.T. khi khám phá ngôi nhà thời thơ ấu của Selene và bị theo dõi bởi một phi hành gia ngoài hành tinh khi Selene ngày càng khám phá ra nhiều hơn về hành tinh thù địch Atropos. Mặc dù bề ngoài không phải là một trò chơi kinh dị, nhưng Returnal chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thót tim.

Resident Evil Village

Loạt game Resident Evil là một trong những tựa game đã định hình thể loại kinh dị trong ngành game, và tựa game mới nhất Resident Evil Village đã tiếp tục làm mưa làm gió. Tập trung vào yếu tố hành động hơn người tiền nhiệm RE7, RE8 đôi khi cực kỳ đáng sợ nhờ thiết kế và cách kể chuyện. Từ việc tiêu diệt người sói trong ngôi làng đến trốn tránh những con quái vật kinh dị trong ngôi nhà búp bê, Resident Evil Village mang đến mọi thứ mà một người hâm mộ kinh dị mong muốn.

Metroid Dread

Nintendo từng thành công rực rỡ với tựa game kinh dị khi xuất bản Eternal Darkness: Sanity's Requiem. Có vẻ như thực sự nắm bắt được nguồn cảm hứng từ Ridley Scott và HR Giger, những kẻ theo đuổi bất tận của Metroid Dread mà EMMI đã được so sánh với những tên xenomorph trong Alien: Isolation và nhiều kẻ truy đuổi khác nhau trong Outlast, mang đến cho trò chơi một bầu không khí kinh dị khiến người chơi phải khiếp sợ. Metroid Dread phát hành vào ngày 8.10 trên Nintendo Switch.

Back 4 Blood

Đôi khi, thật khó để cảm thấy sợ quái vật khi trong game có những khẩu pháo hạng nặng ở khắp mọi ngóc ngách, nhưng số lượng zombie mà Back 4 Blood ném vào người chơi là lý do đủ để bạn hơi sợ hãi. Back 4 Blood có thể không phải là game đáng sợ nhất trên thế giới , nhưng căng thẳng chắc chắn sẽ tăng cao khi người chơi sắp hết đạn và một đám đông mới bắt đầu phá vỡ hàng phòng thủ. Back 4 Blood phát hành vào ngày 12.10 trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One và Xbox Series X/S.

Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Mỗi tựa game mới trong Dark Pictures Anthology có cảm giác giống như một mùa thu nhỏ của American Horror Story dưới định dạng game. Với trọng tâm là câu chuyện được dẫn dắt bởi sự lựa chọn của người chơi, House of Ashes sẽ là một tựa game phiêu lưu đáng sợ khác trong thể loại game kinh dị. Những người hâm mộ game kinh dị sẽ thấy rất nhiều điều để đánh giá cao về Dark Pictures Anthology, vì chúng cho phép người chơi có một quyền lực tương đương biên kịch trong một bộ phim kinh dị khi có thể quyết định ai sống và ai chết. Dark Pictures Anthology: House of Ashes phát hành vào ngày 21.10 trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One và Xbox Series X/S.

Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human đã nhận được nhiều chú ý do xuất hiện tại nhiều sự kiện game khác nhau diễn ra vào năm 2021. Có đồ họa tuyệt đẹp và dường như tập trung nhiều vào parkour, xây dựng hệ thống chuyển động độc đáo đã được thấy trong phần đầu. Mặc dù người chơi có thể chiếm ưu thế vào ban ngày, nhưng các thây ma của Dying Light 2 trở thành mối đe dọa lớn hơn nhiều khi màn đêm buông xuống, buộc người chơi phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ khi họ chạy trốn khỏi xác sống. Dying Light 2 Stay Human phát hành vào ngày 7.12 trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One và Xbox Series X/S

