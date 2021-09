Rainbow Six Siege cập nhật skin Leon S. Kennedy của Resident Evil

Leon S. Kennedy của Resident Evil mới đây đã xuất hiện trong Rainbow Six Siege dưới hình thức là một skin ưu tú của nhân vật Lion.

Gói skin ưu tú hoàn chỉnh bao gồm mũ đội đầu, đồng phục, hoạt ảnh chiến thắng, skin thiết bị bay không người lái, bùa và skin vũ khí cho V308, 417, SG-CQB, P9 và LFP86. Đây không phải là bộ skin crossover đầu tiên của Rainbow Six Siege và Resident Evil . Đầu năm nay, Ubisoft đã thêm skin Jill Valentine cho nhà điều hành Zofia, theo đó nhân vật mặc đồng phục STARS mang tính biểu tượng của Jill như trong Resident Evil gốc. Chúng ta chỉ có thể hy vọng skin tiếp theo của Resident Evil Village là Chris Redfield.

Leon gần đây nhất đã xuất hiện trong loạt phim CGI độc quyền mới của Netflix , Resident Evil: Infinite Darkness, với cốt truyện diễn ra giữa các sự kiện của Resident Evil 4 và 5. Đối với Rainbow Six Siege, Ubisoft gần đây đã tiết lộ tất cả nội dung mới và những thay đổi sắp tới theo đó tựa game là một phần của chiến dịch Crystal Guard, sẽ có sự bổ sung của người điều hành chuyển giới đầu tiên của trò chơi - kẻ tấn công Osa. Không bằng lòng để Resident Evil có độc quyền thú vui tiêu diệt thây ma, Rainbow Six cũng sẽ mạo hiểm vào thể loại kinh dị với phần ngoại truyện tập trung vào co-op sắp tới - Rainbow Six Extraction, dự kiến phát hành vào tháng 1 năm 2022.