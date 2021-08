Top những tựa game chiến thuật hay nhất trên PC (Phần 4)

BattleTech là một game theo lượt sâu và phức tạp với một hệ thống cốt truyện ấn tượng. Bạn điều khiển một nhóm lính đánh thuê, cố gắng giữ cân bằng các nguồn lực và nâng cấp chiến binh và các robot chiến đấu. Trong trận chiến, bạn nhắm mục tiêu vào các bộ phận cụ thể của robot đối phương, tính giáp, góc độ, tốc độ và môi trường xung quanh, sau đó đưa ra các lựa chọn khó khăn khi cuộc chiến không theo ý bạn. Nếu chưa quen thuộc BattleTech có thể gây ra cảm giác choáng ngợp tuy nhiên nếu bạn yêu thích vũ trụ này, thì đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Steel Division: Normandy 44 lấy cảm hứng từ loạt game Wargame của Eugen Systems, kết hợp với vô số tính năng RTS. Normandy 44 lấy bối cảnh Thế chiến 2 và xé nát nước Pháp bằng những trận chiến khổng lồ với các trận chiến thời gian thực bùng nổ, nhưng có quy mô đấu trí và phức tạp từ cơ chế trấn áp đến chiến thuật gây sốc và tinh thần.

Phần tiếp theo, Steel Division 2 mang đến một số cải tiến, nhưng tiếc là trải nghiệm chơi đơn không thực sự phù hợp. Tuy nhiên trải nghiệm khá tuyệt vời. Và nếu bối cảnh Thế chiến 2 không phải là điều bạn ưa thích thì dòng Wargame cũ hơn vẫn thể hiện các ưu điểm tốt nhất của cả RTS và wargaming và rất đáng để thử.

Vẫn là bối cảnh thời kỳ Thế chiến 2, trải nghiệm game chiến thuật trong Company of Heroes 3 lấy trọng tâm là quân Med, với các cuộc giao tranh diễn ra trên khắp Bắc Phi và Ý. Ngoài ra còn có một hệ thống vật lý trung thực áp dụng cho các vật thể, cho dù chúng là tòa nhà hay tán lá sẽ có các trạng thái thiệt hại khác nhau, vì vậy bạn sẽ thấy các tòa nhà bị xói mòn từ từ và sứt mẻ trước khi sụp đổ.

Các điểm thu hút tiêu đề mới khác bao gồm các biệt đội có thể tùy chỉnh ví dụ như bạn có thể thêm một đội y tế vào và sau đó triệu tập một xe y tế giữa trận. Có khả năng Company of Heroes 3 sẽ không ra mắt trước 2022, nhưng game thủ có thể sớm tựa game này bằng cách đăng ký Games2Gether với các quyền lợi cho phép bạn dùng thử các bản alpha và beta.

Phần kết cho bộ ba Warhammer của Creative Assembly sẽ ra mắt vào năm nay và có vẻ như đây sẽ là một game siêu to khổng lồ. Total War: Warhammer 3 sẽ đem đến một cuộc đối đầu lớn với lực lượng của Chaos, vì vậy Total War: Warhammer 3 sẽ cung cấp cho chúng ta một bộ tứ quân đội ác ma và một chiến trường khá khác biệt: Vương quốc hỗn loạn. Kislev, Cathay và Lands of the East cũng sẽ được đưa vào và Creative Assembly tự hào rằng nó sẽ có "quy mô chưa từng có". Game thủ có thể mong đợi những con quái vật to lớn và một chiến dịch có quy mô gấp đôi chiến dịch Eye of the Vortex của Warhammer 2.