Top những tựa game chiến thuật hay nhất trên PC (Phần 3)

Age of Wonders: Planetfall có bối cảnh là một thiên hà đang thức dậy sau một thời gian dài suy tàn, bạn sẽ phải cưỡi khủng long chiến đấu trong một thế giới sống động với một loạt các phe phái đầy tham vọng.

Việc xây dựng đế chế bài bản là một cải tiến lớn so với những phiên bản trước đó, từ những thay đổi lớn về cấu trúc và nhịp độ và hấp dẫn không kém là các trận chiến chiến thuật theo lượt giữa các đơn vị có khả năng tùy biến cao. Gắn tia laze vào những con thằn lằn khổng lồ, nâng cấp các gói phản lực và xây dựng tướng của bạn như thể họ là những nhân vật chính trong game nhập vai là những trải nghiệm tuyệt vời.

Là một trong những tựa game chiến lược hay nhất của thập kỷ trước, StarCraft 2 xứng đáng được ghi nhận vì đã tái định nghĩa về dòng game RTS truyền thống. Heart of the Swarm là một ví dụ điển hình, nhưng phần Wings of Liberty lấy con người làm trung tâm là nơi bắt đầu: một cuộc phiêu lưu sáng tạo kết hợp công thức quen thuộc từ các kịch bản phòng thủ zombie đến các hành tinh ngập dung nham cứ sau vài phút.