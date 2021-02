Trước thềm BlizzCon 2021: sẽ có nhiều tin “nóng” về Overwatch 2, Diablo 4 và Warcraft

BlizzCon được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 bởi Blizzard Entertainment nhằm mang đến cho người hâm mộ cơ hội họp mặt để kỷ niệm nhiều trò chơi của các nhà phát triển. Ngoại trừ các năm 2006, 2012 và 2020, sự kiện kéo dài hai ngày đã được tổ chức hàng năm tại Trung tâm Hội nghị Anaheim ở Anaheim, California. Vị trí này cũng rất gần với trụ sở chính của Blizzard ở Irvine, California.

Việc tham dự BlizzCon được nhà phát triển kiểm soát cẩn thận. BlizzCon đầu tiên chỉ có 4.000 người tham dự, nhưng sự kiện gần đây nhất đã có 40.000 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới . Vé của BlizzCon thường bán hết gần như ngay lập tức sau khi mở bán, mặc dù giá vé đã lên tới gần 230 USD cho sự kiện này.

Blizzard thường đưa ra các thông tin “nóng" về các tựa game tại BlizzCon và người hâm mộ trong quá khứ đã được trải nghiệm những bản thử nghiệm của các trò chơi sắp ra mắt. Họ cũng có thể tham dự hội thảo dành cho nhà phát triển và người hâm mộ, tham gia các cuộc thi nghệ thuật và cosplay , v.v. Thông thường, BlizzCon kết thúc bằng một buổi hòa nhạc lớn, với các nghệ sĩ lớn như Ozzy Osbourne, Foo Fighters, Tenacious D, Metallica và những nghệ sĩ khác trong các sự kiện trước đây.

Blizzard không tổ chức sự kiện BlizzCon trong năm 2020 do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 thay vào đó họ tổ chức BlizzCon 2021 theo hình thức trực tuyến . “BlizzConline” sẽ được tổ chức vào ngày 19 đến 21.2.2021. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương ngày 19.2 (khoảng 5 giờ sáng ngày 20.2 tại Việt Nam). Các sự kiện của ngày 2 sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa giờ Thái Bình Dương ngày 20.2 (khoảng 12 giờ đêm ngày 21.2 giờ Việt Nam).

Overwatch, Dự kiến sẽ Có các kênh dành riêng cho World of Warcraft Diablo và Hearthstone , đồng thời sẽ có một kênh chung của Blizzard sẽ gồm tất cả các tựa game khác như Starcraft. Người hâm mộ có thể xem các chương trình trực tuyến miễn phí được phát sóng trên các kênh khác nhau.

Theo dự đoán mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào kênh Overwatch, tại đó Blizzard sẽ phát sóng những thông tin hậu trường đặc biệt về Overwatch 2 vào ngày 19.2. Thông tin được công bố sẽ gồm quá trình phát triển của game và chia sẻ một số công việc đang tiến hành.

Đối với kênh Diablo, người hâm mộ sẽ được biết về nội dung mới nhất sắp ra mắt tại Sanctuary. World of Warcraft cũng đang có sự kiện "What's Next", gồm thông tin về các nội dung mới. Tiếp theo là World of Warcraft Deep Dive với việc giao lưu các thành viên của studio sáng tạo.