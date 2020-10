Need for Speed: Hot Pursuit Remastered tung trailer công bố ngày phát hành

Được đánh giá là phiên bản hay nhất trong loạt game đua xe nổi tiếng, Need for Speed Hot Pursuit là một thành công về mặt thương mại và quan trọng đối với EA vào năm 2010. Để ăn mừng thành công này, rõ ràng EA đang tìm cách đem tựa game đua xe cổ điển này lên các hệ máy chơi game hiện đại.

Mới đây EA đã chính thức thông báo rằng Need for Speed Hot Pursuit Remastered sẽ ra mắt trên các nền tảng PC, PlayStation 4 và Xbox One vào ngày 6.11 và Nintendo Switch vào ngày 13.11. Tiết lộ đi kèm với một đoạn trailer giới thiệu các tính năng mới trong Hot Pursuit.

Đoạn trailer do người thật đóng,1 kể về mối thù giữa hai game thủ kỳ cựu của Need for Speed , trong đó nhân vật chính bị ám ảnh bởi kỷ lục tốc độ 5:10 của người bạn Joseph trong phiên bản gốc của Hot Pursuit. Trong đoạn trailer người anh hùng may mắn của anh ta có thể khởi động trò chơi một lần nữa và cuối cùng chinh phục điểm số của bạn mình.