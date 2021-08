Sau Black Myth: Wukong, Trung Quốc lại gây chấn động với Faith of Danschant: Hereafter

Vào khoảng thời gian này vào năm ngoái khi Black Myth: Wukong xuất hiện đã tạo nên một làn sóng tò mò không ngớt trong cộng đồng game , và nay các studio của Trung Quốc lại mang đến một ngạc nhiên khác với tựa game nhập vai hành động Faith of Danschant: Hereafter.

Giống như Black Myth, đây có vẻ là một game dành cho các máy chơi game thế hệ tiếp theo, tuy nội dung vẫn còn hơi thô sơ theo đoạn clip giới thiệu gameplay được tung ra. Tuy nhiên, Faith of Danschant: Hereafter có rất nhiều tiềm năng khi cho thấy sự nhanh nhẹn và phong cách chiến đấu của nhân vật chính, trận đấu trùm ở cuối video cũng là một cảnh tượng thực sự hấp dẫn.

Faith of Danschant hiện đang được phát triển cho PC và console, và với việc đoạn video có lồng tiếng Anh cho thấy chắc chắn rằng nó sẽ được phát hành ở bên ngoài thị trường Trung Quốc. Faith of Danschant: Hereafter lấy cảm hứng từ thần thoại Trung Quốc, là phần tiếp theo của Faith of Danschant được phát hành năm 2017 với phong cách kiếm hiệp được xây dựng trong Unreal Engine và sẽ có NVIDIA RTX Ray Tracing và hỗ trợ công nghệ DLSS mới nhất.