Doom Eternal công bố trailer The Ancient Gods: Part One

Trong đêm khai mạc của Gamescom 2020, id Software và Bethesda đã phát hành một đoạn trailer mới cho bản mở rộng DLC chính sắp tới của Doom Eternal có tên là The Ancient Gods Part One. The Ancient Gods sẽ là nửa đầu của câu chuyện gồm hai phần, nơi Doom Slayer chạm trán với một nhân vật phản diện cổ đại khác.

The Ancient Gods được công bố vào đầu năm 2020 tại QuakeCon một vài tuần trước và Bethesda tiết lộ rằng các game thủ sẽ "đối đầu với một ác quỷ cổ xưa được đánh thức từ sự mất cân bằng trên thiên đường”. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết cụ thể về cốt truyện của bản DLC, game thủ có thể kỳ vọng một cốt truyện ly kỳ hơn.

Ngoài cốt truyện mới, The Ancient Gods Part One cũng sẽ bao gồm các cấp độ mới, kẻ thù mới và NPC mới. Khi nói về các màn combat , id Software đã xác nhận rằng The Ancient Gods Part One sẽ mang đến trải nghiệm hành động mạnh mẽ hơn, thỏa mãn nhu cầu của người chơi Doom Eternal. Tuy nhiên, game thủ nên lưu ý rằng bản mở rộng sẽ không có vũ khí mới nào. Mặc dù đoạn trailer tại Gamescom đã tiết lộ rất nhiều thông tin về bản mở rộng sắp tới của The Ancient Gods, nhưng vẫn giữ bí mật về cốt truyện chính của DLC. Vì vậy các game thủ sẽ phải tự mình trải nghiệm để khám phá bí ẩn này.

Ngày phát hành cũng đã được công bố, theo đó The Ancient Gods Part One bản mở rộng sẽ phát hành vào ngày 20.10.2020. DLC đã là một phần của Doom Eternal's Season One Pass, được bao gồm trong phiên bản cao cấp, nhưng người chơi vẫn có thể mua với giá 29,99 USD. Tuy nhiên, id Software cũng tiết lộ rằng người chơi sẽ không cần sở hữu Doom Eternal để có thể truy cập The Ancient Gods Part One vì DLC có thể được mua riêng với giá 19,99 USD. Những người chỉ mua phiên bản DLC cũng sẽ được cấp quyền truy cập vào Battlemode, đây là trận đấu nhiều người chơi 2v1 hay nhất của Doom Eternal.

Về ngày phát hành của Part Two, nhà sản xuất Marty Stratton cho biết DLC thứ hai có thể được phát hành muộn nhất vào tháng 3.2021. Nó thậm chí có thể phát hành vào một thời điểm nào đó trong năm nay, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào việc phát triển game sẽ diễn ra như thế nào, đặc biệt là vì hãng đang đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, game thủ có thể yên tâm rằng DLC thứ hai sẽ phát hành trong năm đầu tiên của Doom Eternal.