Gần 1.000 người dân Phú Thọ mang chăn chiếu, trực chiến cả đêm canh vé xem U.23

Thông tin từ BTC môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ cho biết, vào 8 giờ sáng 3.5, việc bán vé các trận đấu vào xem U.Việt Nam thi đấu tại sân Việt Trì mới diễn ra.

Tuy nhiên, từ 21 giờ ngày 2.5, hàng trăm người đã mang theo ghế, chăn, chiếu và đồ ăn đến cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ ở đường Hùng Vương, P.Thọ Sơn, TP.Việt Trì để lấy chỗ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, có gần 1.000 người đã đến xếp hàng mua vé, dự kiến, họ sẽ ở thâu đêm.

Theo ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ, để người dân không phải đi lại nhiều lần, BTC sẽ bán luôn vé vào xem tất cả các trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì. "Mỗi người chỉ được mua 2 vé/lượt đấu nhưng có thể mua luôn vé của 5 ngày diễn ra các trận đấu ở vòng bảng và trận bán kết diễn ra ở sân Việt Trì. Một vé có thể xem được 2 trận trong ngày. Chính vì vậy, một lần xếp hàng, người dân có thể mua đủ vé để xem các trận trên sân Việt Trì. Việc bán vé trực tuyến và qua công văn cũng triển khai như vậy", ông Thủy thông tin.

Được biết, vé xem các trận đấu vòng bảng của đội U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 có các mệnh giá là 500.000 đồng, 300.000 đồng, 200.000 đồng; các trận đấu thuộc vòng bán kết có mệnh giá là 600.000 đồng, 400.000 đồng và 300.000 đồng. Vé được in tại nhà in của Bộ Công an để đảm bảo an toàn, chống làm giả.