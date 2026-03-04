Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Gần 1/3 tân binh của tỉnh Tây Ninh có trình độ cao đẳng, đại học

Bắc Bình
Bắc Bình
04/03/2026 13:45 GMT+7

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt tuyển quân năm nay tại tỉnh Tây Ninh là chất lượng đầu vào, với tỷ lệ tân binh có trình độ chuyên môn cao đạt mức ấn tượng.

Ngày 4.3, tỉnh Tây Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt tuyển quân năm nay là sự bứt phá về chất lượng đầu vào, với tỷ lệ tân binh có trình độ chuyên môn cao đạt mức ấn tượng.

Đến dự điểm giao quân số 5 (xã Thủ Thừa, Tây Ninh) có thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tây Ninh.

Tân binh tỉnh Tây Ninh năm 2026 có trình độ cao đẳng và đại học ấn tượng - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu động viên tân binh lên đường nhập ngũ

ẢNH: B.B

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tây Ninh, trong tổng số 4.442 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay (3.650 chỉ tiêu quân sự và 792 chỉ tiêu công an), chất lượng học vấn có sự nâng cao rõ rệt.

Cụ thể, tỷ lệ tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tới 30,39% (tức cứ khoảng 3 tân binh thì có 1 người đã qua đào tạo nghề hoặc đại học). Bên cạnh đó, số lượng thanh niên có trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm khoảng 70%. Đây là con số minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ tri thức Tây Ninh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh tỉnh Tây Ninh năm 2026 có trình độ cao đẳng và đại học ấn tượng - Ảnh 2.

Các đại biểu chủ trì buổi giao nhận quân tại điểm số 5, thuộc xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

ẢNH: B.B

Không chỉ vững về kiến thức, bản lĩnh chính trị của các chiến sĩ mới cũng được củng cố với 72 đảng viên trẻ tình nguyện viết đơn lên đường. Về thể lực, hơn 69% tân binh đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, đảm bảo khả năng thích nghi nhanh với cường độ huấn luyện khắc nghiệt.

Phát biểu động viên các tân binh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh rằng môi trường quân đội và công an chính là "trường học lớn" để các bạn trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong chính quy. Sự góp mặt của những tân binh có trình độ học vấn cao được kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị tiếp nhận nhanh chóng làm chủ khí tài, công nghệ hiện đại.

Tân binh tỉnh Tây Ninh năm 2026 có trình độ cao đẳng và đại học ấn tượng - Ảnh 3.

Các chiến sĩ lên đường nhập ngũ

ẢNH: B.B

Thay mặt các tân binh, anh Nguyễn Phúc Duy chia sẻ sự quyết tâm: "Chúng tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, vượt qua mọi thử thách, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc để không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo và người thân".

Tân binh tỉnh Tây Ninh năm 2026 có trình độ cao đẳng và đại học ấn tượng - Ảnh 4.

Các chiến sĩ tại buổi giao nhận quân ở xã Thủ Thừa

ẢNH: B.B

Sau khi bước qua "Cầu vinh quang", 4.442 người con ưu tú được bàn giao về các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 5, Sư đoàn Phòng không 367, Lữ đoàn Đặc công 429, Công an tỉnh Tây Ninh...

Tân binh tỉnh Tây Ninh năm 2026 có trình độ cao đẳng và đại học ấn tượng - Ảnh 5.

Đông đảo người thân của các tân binh đến chia tay, tiễn đưa các chiến sĩ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

ẢNH: B.B

Hành trình từ giảng đường đến thao trường của các tân binh Tây Ninh không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "trung dũng, kiên cường" của quê hương anh hùng trong thời đại mới.

