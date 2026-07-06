Gần 1 triệu ví mua tiền số $TRUMP thua lỗ

Theo The New York Times ngày 5.7, tổng thiệt hại của nhóm nhà đầu tư này lên tới 3,81 tỉ USD, bao gồm cả những người đã bán lỗ token và những người vẫn nắm giữ $TRUMP nhưng giá trị tài sản đã giảm mạnh trên giấy tờ. Dữ liệu của Nansen cho thấy 988.905 ví mua $TRUMP bị lỗ, tương đương khoảng 2/3 tổng số ví từng mua token này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Reuters

$TRUMP được ra mắt ngày 17.1.2025, 3 ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump. Đây là một loại tài sản số thường biến động mạnh và chủ yếu được thúc đẩy bởi mức độ chú ý trên mạng xã hội hơn là giá trị sử dụng thực tế.

Sau khi ra mắt, giá $TRUMP từng tăng vọt từ dưới 1 USD lên hơn 70 USD chỉ trong vài ngày, đẩy giá trị thị trường lên gần 15 tỉ USD trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến ngày 3.7, token này chỉ còn khoảng 1,76 USD, giảm gần 98% so với mức đỉnh.

Trong khi phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ, ông Trump được cho là thu lợi đáng kể từ tiền số mang thương hiệu của mình. Bản kê khai tài chính hằng năm cho thấy ông thu về 636 triệu USD từ các hoạt động liên quan tiền điện tử.

Theo Nansen, gần 500.000 ví vẫn ghi nhận lợi nhuận từ $TRUMP, với tổng mức lãi khoảng 4 tỉ USD. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận này thuộc về nhóm mua sớm và bán ra trong giai đoạn giá tăng mạnh, trong khi những người tham gia sau phải gánh phần lớn thiệt hại khi giá lao dốc.



