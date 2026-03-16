Gần 1,8 triệu lượt du khách đến vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Trưa 16.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phúc Hoan, Trưởng ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam thông tin, từ đầu năm 2026 - giữa tháng 3.2026, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Vĩnh Tế, trước đây thuộc TP.Châu Đốc) đón gần 1,8 triệu lượng khách đến vía Bà, tham quan.

Tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho hàng triệu người dân, không chỉ ở Nam bộ mà còn lan tỏa khắp cả nước ẢNH: TRẦN NGỌC

So cùng kỳ năm 2025, lượng khách đến vía Bà không nhiều bằng, tuy nhiên vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, có thời điểm du khách đến vía Bà rất đông, dẫn đến tình trạng kẹt xe tại một số tuyến đường chính vào Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Theo ông Nguyễn Phúc Hoan, hiện Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam đang tích cực phối hợp ngành chức năng tỉnh An Giang và UBND phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026 sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 - giữa tháng 6.2025 (tức giữa tháng 4 - cuối tháng 4 âm lịch). Trong đó, để tổ chức lễ hội chu đáo, đáp ứng nhu cầu của người dân gần xa đến tham gia lễ hội, công tác xã hội hóa cho lễ hội được quan tâm.

Từ giáp Tết Nguyên đán đến tháng 5 âm lịch hằng năm là mùa vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc, tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Lễ hội Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những lễ hội đặc sắc, chứa nhiều nét văn hóa độc đáo của người dân Nam bộ đã được UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua hơn 200 năm, tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho hàng triệu người dân, không chỉ ở Nam bộ mà còn lan tỏa khắp cả nước. Lễ hội thể hiện lòng thành kính đối với Bà Chúa Xứ - người được tôn vinh như Mẫu Nghi của vùng đất, còn là biểu tượng của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống núi là phần lễ quan trọng trong lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức vào tháng tư âm lịch hằng năm ẢNH: TRẦN NGỌC

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 31.5 - 12.6 (nhằm ngày 15 - 27.4 âm lịch). Phần lễ tổ chức theo nghi thức truyền thống hằng năm, gồm các nội dung: chương trình may áo Bà, lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam, chương trình nấu nước tắm Bà, lễ tắm Bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, chiêm bái của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Phúc Hoan cho biết: "Mỗi năm Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đón hơn 5 triệu du khách đến vía Bà, tham quan. Lượng khách đến đông nhất là mùa vía Bà, từ giáp Tết Nguyên đán đến tháng 5 âm lịch hằng năm".