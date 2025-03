Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam là di sản phi vật thể đại diện nhân loại

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và hơn 2.000 người dân tỉnh An Giang.

Du khách trong và ngoài nước dự lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo UBND tỉnh An Giang, bà Chúa Xứ là nhân vật tâm linh, hiện hữu qua nhiều truyền thuyết và trong tín ngưỡng của người dân. Có thể nói, lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam là hiện tượng sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú, có vai trò quan trọng trong đời sống dân gian và ảnh hưởng, tác động tích cực đến đời sống tinh thần của một bộ phận cư dân khắp mọi miền đất nước.

Với sự lan tỏa về tín ngưỡng bà Chúa Xứ và sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, năm 2001, lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam được chọn là một trong những lễ hội tiêu biểu để tổ chức lễ hội du lịch quốc gia. Đến năm 2014, với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng, lễ hội được Bộ VH-TT-DL ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia .

Năm 2022, hồ sơ lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam được Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Hoạt động lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam ẢNH: TRẦN NGỌC

Năm 2023, Liên hiệp các Hội UNESCO VN và Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ đã vinh danh lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam là hoạt động văn hóa tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương. Đến cuối năm 2024, lễ hội đã được Tổ chức UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là lễ hội truyền thống đầu tiên của vùng ĐBSCL được đón nhận vinh dự trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh An Giang. Đây là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu văn hóa, chính trị, kinh tế với người Hoa, Khmer, Chăm. Thông qua lễ hội góp phần gắn kết đời sống tinh thần của người dân, đồng thời giúp lưu giữ những giá trị lịch sử của cha ông trong hành trình khai mở vùng đất phía tây nam của Tổ quốc. Ngày 4.12.2024, lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam được Tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là vinh dự và niềm tự hào của chính quyền và cộng đồng dân cư tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.