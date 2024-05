Châu Đốc sẵn sàng cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2024

Chiều 23.5, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết, TP.Châu Đốc sẽ long trọng tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024, kết hợp với việc kỷ niệm 10 năm lễ hội này được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024).

Hằng năm, có rất đông du khách trong và ngoài nước đến TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang dịp Vía Bà Chúa Xứ núi Sam để cầu bình an, may mắn, công việc thuận lợi TRẦN NGỌC

Theo đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024 sẽ diễn từ ngày 22.5 đến 3.6 (nhằm ngày 15.4 - 27.4 âm lịch). Trong đó, lễ khai mạc và lễ khai hội kết hợp với việc kỷ niệm 10 năm lễ hội này được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra vào tối 28.5.

Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các phần nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ, lễ hội đường phố vào chiều 29.5 và lễ tắm Bà Chúa Xứ được tổ chức vào 24 giờ ngày 30.5...

Theo ông Trần Quốc Tuấn, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam hằng năm là dịp để TP.Châu Đốc và tỉnh An Giang tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương.

Dịp lễ hội năm nay, ngoài phần nghi lễ truyền thống, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam, hướng tới là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Trong đó, đáng chú ý là tuần lễ văn hóa văn nghệ; liên hoan đờn ca tài tử; thi thả đèn hoa đăng; diễu hành và hội thi lân sư rồng; tổ chức giải cầu lông, quần vợt, giao lưu dưỡng sinh...

"Thành phố đã có kế hoạch cụ thể để phân luồng giao thông, bố trí các bãi đậu xe hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông, niêm yết công khai giá các dịch vụ khách sạn, ăn uống và kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội... nhằm góp phần cho du khách đến lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam với tâm trạng phấn khởi, trở về bình an, may mắn", ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm.