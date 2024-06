Gần 2 thập niên sau album đầu tay, Paris Hilton công bố album thứ hai

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ đĩa đơn đầu tiên của Infinite Icon sẽ được phát hành vào tháng 6, mặc dù cô chưa tiết lộ tên ca khúc.

Theo People, Paris Hilton hé lộ thông tin này trong một video toàn sao gồm Kris Jenner, Lance Bass, Demi Lovato, Dakota và Elle Fanning... đăng trên Instagram vào ngày 29.5.

Người hâm mộ Paris Hilton có thể mong đợi một kỷ nguyên mới cho ngôi sao truyền hình thực tế hồi thập niên 2000. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4.2024 với Billboard, Paris Hilton cho biết cô đang làm việc về âm nhạc với Sia, người mà trước đây cô đã hợp tác trong đĩa đơn Fame Won't Love You.

Paris Hilton phát hành album thứ hai vào tháng 9.2024 NME

Paris Hilton và Sia kết nối lần đầu tiên trong buổi biểu diễn ca khúc Stars Are Blind cùng Miley Cyrus trong chương trình đặc biệt đón giao thừa năm 2023 trên kênh NBC. Cuộc gặp gỡ đó đã dẫn đến quyết định cả hai cùng nhau tạo ra một album.

Trong thời gian ở phòng thu, Hilton cho biết Sia đã giúp cô tìm thấy sự tự tin để hát bằng "giọng thật" của mình. Kể từ khi phát hành album đầu vào năm 2006, Paris Hilton tiếp tục trình làng các ca khúc như I Need You vào năm 2018 và Hot One vào năm 2023; và Infinite Icon là album thứ hai của cô sau gần 20 năm.

Paris Hilton kết hôn với doanh nhân Carter Reum vào tháng 11.2021 và hiện có hai con: bé trai Phoenix Barron (16 tháng) và bé gái London Marilyn (6 tháng).