Gần 300 du khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc lên máy bay về Đài Loan

Trưa 14.2, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết các cơ quan chức năng và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hỗ trợ 292 du khách Đài Loan rời đảo ngọc sau 5 ngày du lịch tại đây.

Đồng thời, phía Phú Quốc sẽ có báo cáo cụ thể toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến 292 du khách này với cơ quan cấp trên. Song song đó, sẽ có thông cáo báo chí rõ ràng đến các cơ quan truyền thông.

Đoàn khách gần 300 người Đài Loan chia thành nhiều nhóm, chuẩn bị qua khu kiểm tra an ninh lên tàu bay rời Phú Quốc HOÀNG TRUNG

Bên cạnh đó, trong ngày 14.2, Thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang và Công an tỉnh Kiên Giang cùng một số cơ quan liên quan sẽ ra Phú Quốc để làm việc với các bên, nhằm nắm rõ các nội dung để có hướng xử lý phù hợp, tránh hình ảnh xấu đến du lịch Phú Quốc nói riêng và Kiên Giang nói chung.

Ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam (tạm gọi tắt là Công ty Winner Việt Nam - có trụ sở tại Phú Quốc) cho biết, gần 300 du khách Đài Loan này sẽ rời Phú Quốc trên 3 chuyến bay ngày 14.2, vào lúc 10 giờ 35; 12 giờ 30 và 19 giờ.

Ghi nhận lúc 11 giờ 30, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhiều du khách Đài Loan đã sớm hoàn thành thủ tục check-in và xếp hàng tại khu vực kiểm tra an ninh ở khu ga đi quốc tế trước khi vào khu cách ly ra tàu bay rời Phú Quốc trên chuyến bay lúc 12 giờ 30.

Như Thanh Niên đã thông tin, 292 du khách Đài Loan đã mua các gói tour với Công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc để đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Khi đến Phú Quốc, nhóm du khách sẽ được đón tiếp và phục vụ bởi Công ty Winner Việt Nam.

Tuy nhiên, đến ngày 31.1, Công ty Winner Việt Nam hủy hợp đồng vì phía We Love Tour không thanh toán các chi phí như cam kết. Dù vậy, ngày 9.2, đoàn khách này vẫn đáp máy bay đến Phú Quốc. Họ không có xe đón rước, không có khách sạn và không có hướng dẫn viên…

Trước tình hình đó, phía We Love Tour đã năn nỉ Công ty Winner Việt Nam hỗ trợ đoàn khách này. Vì lý do nhân đạo, Công ty Winner Việt Nam chấp nhận điều 4 chuyến xe, thuê khách sạn phục vụ. Hạn thanh toán cho việc này vào ngày 11.2, nhưng We Love Tour vẫn không chuyển tiền nên Công ty Winner Việt Nam thông báo kết thúc chương trình.

Trong thời điểm này, Công ty Winner Việt Nam cũng làm việc với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan về tình hình đoàn khách và phương án xử lý. Qua đó, thống nhất để Công ty Winner Việt Nam thu tiền trực tiếp của du khách, phía công ty Đài Loan sẽ chuyển trả cho khách. Tuy nhiên, nhiều khách không đồng ý.

Qua ngày 12.2, những khách không thanh toán không có chỗ ở và một lần nữa, Công ty Winner Việt Nam được phía Đài Loan đề nghị hỗ trợ lần 2. Vì thế, Winner đã sắp xếp cho 292 du khách có chỗ ở tại khách sạn Sailing cả đoàn tiếp tục tham quan nhiều nơi ở Phú Quốc. Số tiền hơn 3 tỉ đồng phục vụ đoàn, phía We Love Tour ký giấy nợ phải trả vào ngày 26.2, trước sự chứng kiến của các bên qua cuộc họp online.