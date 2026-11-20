Trước khi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và gắn với các cuộc thi sắc đẹp, Đoàn Thị Kim Hồng từng có 2 năm làm giáo viên dạy nhạc tại Trường Phan Bội Châu, TP.HCM, trong giai đoạn 1988 - 1989.

Theo chia sẻ của Kim Hồng, thời điểm đó, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn khó khăn, trong khi thu nhập của giáo viên cũng khá khiêm tốn. Tuy nhiên, vào mỗi dịp 20.11, chị vẫn nhận được những bó hoa nhỏ từ học trò. Những kỷ niệm trong thời gian đứng lớp được chị lưu giữ qua nhiều năm.

Trước khi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và gắn với các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Kim Hồng từng có 2 năm làm giáo viên dạy nhạc ẢNH: NVCC

Năm 1990, do biến cố gia đình, Kim Hồng quyết định rời bục giảng, chuyển sang lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị. Sau đó, chị phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, đồng thời tham gia tổ chức các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Năm 2013, chị được tổ chức Mrs. World vinh danh là Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới.

Dù chuyển hướng nghề nghiệp, Kim Hồng cho biết quãng thời gian làm giáo viên vẫn có ý nghĩa đối với chị. Đây cũng là một trong những lý do chị duy trì sự quan tâm đến các hoạt động giáo dục và những chương trình hỗ trợ học sinh.

Cuộc sống của hoa hậu quý bà tại Mỹ

Tháng 7.2025, tại Nam California (Mỹ), Kim Hồng tham dự buổi hội ngộ kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn, TP.HCM). Chương trình có sự tham gia của các thầy cô và nhiều thế hệ học sinh từng gắn bó với trường. Tại buổi gặp mặt, chị thể hiện ca khúc Bụi phấn và liên khúc Mùa phượng vĩ như một hoạt động tri ân thầy cô. Sự kiện cũng là dịp để chị gặp lại những người từng đồng hành trong thời học sinh.

Kim Hồng từng theo học tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu trước khi trở thành giáo viên dạy nhạc tại Trường Phan Bội Châu. Vì vậy, hai ngôi trường gắn với hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời chị: một nơi lưu giữ ký ức học trò, nơi còn lại đánh dấu những năm tháng đầu tiên trong nghề giáo.

“Dù sau này có đi đâu, làm gì, giữ bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn tự hào mình là học sinh của Nguyễn Hữu Cầu”, chị chia sẻ tại buổi hội ngộ.

Hiện sinh sống tại Mỹ, Kim Hồng vẫn tham gia một số hoạt động cộng đồng và giao lưu văn hóa. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chị thông qua công ty tại Việt Nam trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, phường An Khánh, TP.HCM.

Ngôi trường nằm tại khu vực Thảo Điền, nơi Kim Hồng từng sinh sống. Việc lựa chọn địa điểm này xuất phát từ mong muốn duy trì sự gắn bó với nơi ở cũ, đồng thời hỗ trợ một phần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các hoạt động cộng đồng, Kim Hồng dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập yoga, thiền, đi bộ và chơi guitar ẢNH: NVCC

Sinh năm 1968, Hoa hậu Kim Hồng là người đứng sau nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô tại Việt Nam như Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011, Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009. Đáng chú ý, năm 2007, trong thời gian ông Donald Trump còn là Chủ tịch Miss Universe, Hoa hậu Quý bà Kim Hồng đã trực tiếp gặp gỡ và vận động đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam.

Hiện nay, nữ tiến sĩ sinh sống tại California (Mỹ), bên cạnh việc duy trì các hoạt động kết nối cộng đồng và giao lưu văn hóa Việt. Sau thời gian sang Mỹ đồng hành cùng con trai trong quá trình học tập tại Chicago, chị hiện sống cùng chị gái. Ngoài các hoạt động cộng đồng, Kim Hồng dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập yoga, thiền, đi bộ và chơi guitar. Chị cũng duy trì sự gắn bó với Việt Nam thông qua các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.