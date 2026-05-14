Gần 4.000 đồng hồ giả mạo thương hiệu Rolex trong lô hàng quá cảnh

Cụ thể, ngày 25.4, tại bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Chi cục Hải quan khu vực XVII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội kiểm soát hải quan) đã kiểm tra thực tế toàn bộ 1 container hàng hóa quá cảnh. Hàng hóa chứa trong container được vận chuyển trên xe đầu kéo loại hình quá cảnh.

Lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập ngày 21.4.2026 của Công ty CP vận tải và dịch vụ Sơn Hà (địa chỉ tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Kết quả kiểm tra phát hiện 5.090 sản phẩm được nêu tại mục 5 không khai báo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex.

Ngày 29.4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã gửi 4 công văn số 414, 415, 416 và 417, đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex. Nội dung thông báo cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa nghi ngờ giả mạo các nhãn hiệu này.

Hơn 5.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu quốc tế trong lô hàng quá cảnh bị hải quan phát hiện bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)

Đến ngày 7.5, đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do hải quan phát hiện bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang hiệu Chanel; 90 thời trang hiệu Gucci 90; 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel.

Trên cơ sở ý kiến các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu trên, ngày 8.5 vừa qua, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành Quyết định số 15 về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, Quyết định số 16 về việc thành lập Hội đồng xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt.

Tổng trị giá của tang vật vi phạm được xác định gần 1,28 tỉ đồng. Theo Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty CP vận tải và dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.