Gần 55% trạm y tế ở Gia Lai cần thêm bác sĩ

Ngày 15.6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là điều động bác sĩ từ các bệnh viện và trung tâm y tế về làm việc có thời hạn tại những địa bàn đang thiếu hụt nhân lực y tế.

Hiện toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm. Dù đã bố trí 293 bác sĩ công tác tại tuyến cơ sở nhưng nguồn nhân lực chưa được phân bổ đồng đều giữa các địa phương.

Theo thống kê, vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ gồm Trạm y tế phường Thống Nhất, Trạm y tế phường Hội Phú, Trạm y tế xã Ia Grai và Trạm y tế xã Chơ Long. Ngoài ra, 76 điểm trạm trên toàn tỉnh hiện chưa có bác sĩ thường trực.

Kết quả rà soát cho thấy 74/135 trạm y tế, tương đương gần 55%, đề xuất được tăng cường bác sĩ. Trong số này, nhiều đơn vị đang hoạt động với lực lượng rất mỏng. Có 18 trạm y tế chỉ có 1 bác sĩ và 33 trạm y tế có 2 bác sĩ nhưng phải đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng và quản lý sức khỏe người dân.

Khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm y tế xã Bàu Cạn (Gia Lai) ẢNH: V.ÂN

Theo UBND tỉnh Gia Lai, một số trạm y tế còn quản lý nhiều điểm trạm trên địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc nằm ở vùng sâu, vùng xa, khiến áp lực công việc đối với đội ngũ bác sĩ ngày càng lớn.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, Gia Lai dự kiến luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 xã, phường có nhu cầu cấp thiết trong năm 2026. Các bác sĩ được cử đi là những người đang công tác tại trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc sở y tế.

Kế hoạch ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc những khu vực có nhiều điểm trạm nhưng thiếu nhân lực y tế.

Trong thời gian tăng cường cho tuyến cơ sở, các bác sĩ sẽ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch; quản lý các bệnh không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đội ngũ bác sĩ luân phiên còn có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo và kèm cặp nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế.

Theo kế hoạch, mỗi đợt luân phiên bác sĩ kéo dài tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng, trừ trường hợp tự nguyện công tác lâu hơn. Ngoài hình thức làm việc thường xuyên tại trạm y tế, bác sĩ cũng có thể được phân công hỗ trợ theo từng đợt chuyên môn hoặc làm việc tối thiểu 3 ngày mỗi tuần, 1 tuần mỗi tháng tùy điều kiện thực tế.

Giai đoạn 2027 - 2030, căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng tuyển dụng nhân lực ngành y, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quyết định số lượng bác sĩ luân phiên, địa bàn hỗ trợ và đơn vị cử bác sĩ phù hợp nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở trên toàn tỉnh.