Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gần 5.500 người chạy gây quỹ điều trị cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh tại TP.HCM

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
24/05/2026 17:34 GMT+7

Gần 5.500 người tham gia giải chạy diễn ra ở TP.HCM nhằm gây quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi - vòm miệng.

Trong hai ngày 23 - 24.5, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức giải chạy “Răng hàm mặt Smile Run - bước chạy yêu thương năm 2026” nhằm gây quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi - vòm miệng.

Giải chạy nằm trong khuôn khổ tháng truyền thống kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM (17.5.1980 - 17.5.2026), được tổ chức tại công viên Sáng Tạo (phường An Khánh, TP.HCM).

Gần 5.500 người chạy gây quỹ điều trị cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao giải cho vận động viên đoạt giải

ẢNH: BV

Chương trình có các cự ly 1,5 km dành cho thiếu nhi; 5 km, 10 km, 21 km và 30 km dành cho vận động viên trưởng thành.

Tham dự lễ công bố và trao giải sáng 24.5 có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; phó giáo sư - tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM…

Giải chạy thu hút gần 5.500 vận động viên tham gia, trong đó có các vận động viên quốc tế. Theo ban tổ chức, đây không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và lòng nhân ái.

Mỗi vận động viên tham gia đóng góp 50.000 đồng vào quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi - vòm miệng của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM. Đến nay, tổng số tiền tiếp nhận là 250 triệu đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ góp phần hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng, mang lại cơ hội có nụ cười trọn vẹn hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 5.500 người chạy gây quỹ điều trị cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh tại TP.HCM - Ảnh 2.
Gần 5.500 người chạy gây quỹ điều trị cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh tại TP.HCM - Ảnh 3.
Gần 5.500 người chạy gây quỹ điều trị cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh tại TP.HCM - Ảnh 4.

Gần 5.500 người ở TP.HCM chạy gây quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ em dị tật khe hở môi - vòm miệng

ẢNH: BV

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, chia sẻ: Gần 5.000 vận động viên tham gia giải chạy với tinh thần nhiệt huyết, văn minh và trách nhiệm với cộng đồng. 

Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, mà còn là sự chung tay gieo mầm hy vọng cho những trẻ em kém may mắn mắc dị tật bẩm sinh đang cần được chữa lành và yêu thương.

Thành công của “Răng hàm mặt Smile Run - bước chạy yêu thương năm 2026” là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội khi cộng đồng cùng chung tay vì những giá trị tốt đẹp.

Tin liên quan

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức giải RHM Run 2025

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức giải RHM Run 2025

RHM Run 2025 - giải chạy cộng đồng được khởi xướng và tổ chức bởi Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, với mục đích gây quỹ cho các trẻ em bị dị tật khe hở môi - vòm miệng.

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tri ân thế hệ thầy thuốc đi trước

Khám phá thêm chủ đề

dị tật bẩm sinh Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM giải chạy khe hở môi - vòm miệng Răng hàm mặt Smile Run
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận