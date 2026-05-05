Gần 60.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã chấm dứt hoạt động được hỗ trợ gì?

Sáng 5.5, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp xúc cử tri Lào Cai sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ, nhất là định mức biên chế và vị trí việc làm chưa đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý, sử dụng nhân lực. Đồng thời, đề nghị hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực thống nhất.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: VGP

Về chế độ đãi ngộ, nhiều cử tri cho rằng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc, ảnh hưởng đến động lực làm việc. Kiến nghị điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với phân loại đơn vị hành chính, đồng thời đẩy nhanh cải cách tiền lương và có cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ kiêm nhiệm.

Thông tin với cử tri, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, về biên chế và vị trí việc làm cấp xã, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích, quy mô kinh tế… để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương.

Ban Tổ chức Trung ương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, làm căn cứ giao biên chế cho các địa phương. Trên cơ sở đó, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, nhất là ở cấp xã.

Đối với vị trí việc làm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP về vị trí việc làm công chức. Theo đó, có 45 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm 8 chức danh lãnh đạo, 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ và các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Phó thủ tướng, cách tiếp cận hiện nay đã linh hoạt hơn. Các bộ, ngành không còn ban hành hướng dẫn chi tiết về xây dựng vị trí việc làm như trước. Thực tiễn giai đoạn vừa qua cho thấy việc hướng dẫn riêng lẻ dẫn đến thiếu đồng bộ, mỗi nơi một cách làm, khó bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Với kiến nghị phụ cấp cán bộ cấp xã, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc xây dựng chính sách đã được cân nhắc, song vẫn còn những bất cập cần tiếp tục được điều chỉnh trong tổng thể chung.

Trước mắt, Chính phủ sẽ tập trung điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1.7 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, người có công, hưu trí, hưu trí xã hội, với mức tăng 8%.

Đồng thời, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6, theo hướng cải cách tổng thể, mở rộng quan hệ tiền lương. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét điều chỉnh các khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp công vụ, đặc biệt đối với cấp xã.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, cải cách tiền lương là vấn đề lớn, vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển, song phải bảo đảm tương quan chung và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc điều chỉnh cần thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng dần kỳ vọng trong thực tiễn.

Còn gần 60.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã

Về cán bộ không chuyên trách cấp xã, theo Kết luận 210 của Bộ Chính trị, lực lượng này sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31.5. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, Chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo luật Cán bộ, công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển.

Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 - 120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Hiện còn khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước.

Phó thủ tướng khẳng định, với số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã còn lại, Chính phủ định hướng theo 3 phương án. Thứ nhất, nơi nào còn biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì thực hiện tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã.

Thứ hai, trường hợp được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân đồng thuận, có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ ba, tiếp tục giải quyết theo chính sách hiện hành để bảo đảm đến 31.5.2026 xử lý dứt điểm.