Sáng 4.5.2026, nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè phát hiện lượng lớn cá bất ngờ chết bất thường. Theo người dân, đây là sự việc chưa từng xảy ra trong hơn 10 năm nuôi cá trên đoạn sông này.

Gần 7 tấn cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam

Không chỉ cá nuôi trong lồng bè, cá tự nhiên ngoài sông cũng bị ảnh hưởng.

Các loại cá bị chết chủ yếu là cá trắm, cá mè, cá trôi, với trọng lượng từ 0,5 đến 3 kg. Nhiều lồng cá đã nuôi từ 2 đến 3 năm, chuẩn bị thu hoạch nay thiệt hại nặng nề.

Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 7 tấn cá của 15 hộ dân đã bị chết.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã Anh Sơn đã báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.