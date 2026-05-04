Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gần 7 tấn cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam
Video Thời sự

Gần 7 tấn cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam

Khánh Hoan
Khánh Hoan
04/05/2026 21:52 GMT+7

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) đang lo lắng khi cá nuôi bất ngờ chết hàng loạt.

Sáng 4.5.2026, nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè phát hiện lượng lớn cá bất ngờ chết bất thường. Theo người dân, đây là sự việc chưa từng xảy ra trong hơn 10 năm nuôi cá trên đoạn sông này.

Gần 7 tấn cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam

Không chỉ cá nuôi trong lồng bè, cá tự nhiên ngoài sông cũng bị ảnh hưởng.

Các loại cá bị chết chủ yếu là cá trắm, cá mè, cá trôi, với trọng lượng từ 0,5 đến 3 kg. Nhiều lồng cá đã nuôi từ 2 đến 3 năm, chuẩn bị thu hoạch nay thiệt hại nặng nề.

Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 7 tấn cá của 15 hộ dân đã bị chết.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã Anh Sơn đã báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Tin liên quan

2 người gặp nạn khi chơi flyboard, người bán hàng liều mình cứu người

2 người gặp nạn khi chơi flyboard, người bán hàng liều mình cứu người

Sự cố khi trải nghiệm flyboard tại Ninh Bình khiến hai người rơi xuống nước. Một người bán hàng gần đó đã lập tức lao xuống cứu người, bất chấp nguy hiểm.

Người dân Hà Nội mặc áo khoác giữa mùa hè oi bức?

Nghi trêu ghẹo nữ nhân viên, nam sinh bị nhóm người dùng trái bi da đập vào đầu

Khám phá thêm chủ đề

Cá lồng bè cá chết trên sông lam Sông Lam tin tức Nghệ An cá chết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận