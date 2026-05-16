Gần 700 trẻ em và phụ nữ khó khăn ở Đồng Nai được tầm soát miễn phí

Chương trình do Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, trẻ em được siêu âm tim để kiểm tra và phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh. Qua chương trình tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 447 trẻ em, các bác sĩ đã phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu bệnh tim cần tiếp tục theo dõi và can thiệp sớm.

Qua chương trình tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 447 trẻ em, các bác sĩ đã phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu bệnh tim cần tiếp tục theo dõi Ảnh: CTCC

Bên cạnh đó, 250 phụ nữ trên 40 tuổi cũng được khám và tầm soát ung thư vú. Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng dấu hiệu ban đầu chưa rõ ràng hoặc do hoàn cảnh khó khăn nên người dân không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ. Đây là nguyên nhân khiến không ít ca bệnh chỉ được phát hiện khi đã diễn tiến nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, cho biết 14 trường hợp trẻ mắc bệnh tim trong buổi tầm soát này sẽ được quỹ tiếp nhận và hỗ trợ kinh phí điều trị. Mong các em được chữa bệnh kịp thời, có một trái tim khỏe mạnh để được đi học, được vui chơi và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.