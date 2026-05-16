Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gần 700 trẻ em và phụ nữ khó khăn ở Đồng Nai được tầm soát miễn phí

T.T
T.T
16/05/2026 19:34 GMT+7

Ngày 16.5, gần 700 trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp khám, tư vấn và tầm soát miễn phí.

Chương trình do Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, trẻ em được siêu âm tim để kiểm tra và phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh. Qua chương trình tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 447 trẻ em, các bác sĩ đã phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu bệnh tim cần tiếp tục theo dõi và can thiệp sớm. 

Hơn 600 trẻ em và phụ nữ khó khăn ở Đồng Nai được tầm soát miễn phí - Ảnh 1.

Qua chương trình tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 447 trẻ em, các bác sĩ đã phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu bệnh tim cần tiếp tục theo dõi

Ảnh: CTCC

Bên cạnh đó, 250 phụ nữ trên 40 tuổi cũng được khám và tầm soát ung thư vú. Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng dấu hiệu ban đầu chưa rõ ràng hoặc do hoàn cảnh khó khăn nên người dân không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ. Đây là nguyên nhân khiến không ít ca bệnh chỉ được phát hiện khi đã diễn tiến nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, cho biết 14 trường hợp trẻ mắc bệnh tim trong buổi tầm soát này sẽ được quỹ tiếp nhận và hỗ trợ kinh phí điều trị. Mong các em được chữa bệnh kịp thời, có một trái tim khỏe mạnh để được đi học, được vui chơi và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

Được biết, chương trình trên nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuộc dự án “Sóng chữa lành” do Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2025, với mục tiêu phát hiện sớm, hỗ trợ điều trị kịp thời cho trẻ em và phụ nữ mắc bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội. 

Theo kế hoạch trong năm 2026, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức khám tầm soát cho khoảng 2.000 trẻ em và 600 phụ nữ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tin liên quan

Hơn 4.000 người được khám miễn phí bệnh đái tháo đường và tuyến giáp

Hơn 4.000 người được khám miễn phí bệnh đái tháo đường và tuyến giáp

Hơn 1.000 bệnh nhân được khám miễn phí sàng lọc bệnh lý đái tháo đường và 3.000 người được khám, sàng lọc miễn phí bệnh lý tuyến giáp tại Bệnh viện Trung ương Huế

Khám phá thêm chủ đề

tầm soát miễn phí khám bệnh miễn phí tầm soát bệnh tim bẩm sinh tầm soát ung thư vú thành phố Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận