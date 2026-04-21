Gia đình có người mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo không được chủ quan

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
21/04/2026 04:32 GMT+7

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, nếu trong gia đình có người mắc ung thư vú, các thành viên còn lại không nên chủ quan vì cũng có thể đối mặt nguy cơ mắc bệnh và cần chủ động tầm soát sớm.

Ngày 21.4, PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện vừa phát hiện và điều trị hiệu quả cho 2 bệnh nhân ung thư vú mang đột biến gen BRCA1 và BRCA2. Đây là những gen di truyền bất thường có thể làm tăng mạnh nguy cơ mắc ung thư vú.

Theo bác sĩ Khánh, ở phụ nữ bình thường, nguy cơ mắc ung thư vú trong đời vào khoảng 12,5%. Nhưng với người mang đột biến BRCA1 hoặc BRCA2, nguy cơ này có thể tăng lên tới 69 - 72%. Do đó, việc phát hiện sớm đột biến gen có ý nghĩa rất lớn, giúp bác sĩ chọn hướng điều trị phù hợp hơn và chủ động phòng ngừa nguy cơ về sau.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ mắc ung thư vú nếu người thân từng mắc bệnh - Ảnh 1.

Bác sĩ Huỳnh Quang Khánh thăm khám cho bệnh nhân ung thư vú có yếu tố di truyền

ẢNH: BV

Trường hợp đầu tiên là bà H.T.H.Y (59 tuổi, ở Quảng Ngãi). Năm 2023, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được chẩn đoán ung thư một bên vú.

Do mẹ của bệnh nhân từng bị ung thư vú nên các bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm di truyền. Kết quả cho thấy bệnh nhân mang đột biến gen BRCA1. Các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị riêng, kết hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị và dùng thuốc điều trị trúng đích.

Đến tháng 3.2026, trong một lần tái khám định kỳ, bác sĩ phát hiện thêm tổn thương mới ở bên vú còn lại. Kết quả kiểm tra xác định đây là tổn thương ác tính nên bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau 5 ngày, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.

Trường hợp thứ hai là bà N.T.H.N (51 tuổi, ở TP.HCM), được phát hiện mắc ung thư vú ở giai đoạn sớm khi khám sức khỏe định kỳ. Đáng chú ý, gia đình bệnh nhân có nhiều người từng mắc ung thư: bà ngoại và mẹ bị ung thư vú, em gái mắc ung thư tuyến giáp. Nhận thấy đây là trường hợp có nguy cơ di truyền cao, các bác sĩ chỉ định xét nghiệm gen và phát hiện bệnh nhân mang đột biến BRCA2.

Sau khi hội chẩn, ê kíp quyết định phẫu thuật cả hai bên vú để giảm nguy cơ ung thư tái phát ở bên đã mắc bệnh, đồng thời phòng ngừa nguy cơ xuất hiện ung thư ở bên còn lại. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Khánh cho biết ung thư vú do di truyền chỉ chiếm khoảng 5 - 10% tổng số ca bệnh. Tuy nhiên, với nhóm mang đột biến BRCA1 và BRCA2, nguy cơ lại cao hơn rất nhiều. Không chỉ liên quan đến ung thư vú, các đột biến này còn làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng, ung thư tụy; còn ở nam giới có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Theo các chuyên gia, không phải ai bị ung thư vú cũng cần xét nghiệm gen. Xét nghiệm này thường được chỉ định cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao như có nhiều người thân từng mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc ung thư tụy; mắc bệnh khi còn trẻ hoặc thuộc nhóm ung thư vú có đặc điểm dễ liên quan đến yếu tố di truyền.

Việc phát hiện sớm đột biến gen mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Với người bệnh, bác sĩ có thể chọn đúng thuốc, đúng phương pháp điều trị và cân nhắc có cần mổ dự phòng hay không. Với người thân trong gia đình, kết quả này giúp con cái, anh chị em ruột biết mình có nguy cơ di truyền hay không để theo dõi sớm.

Bác sĩ Khánh khuyến cáo những người có tiền sử gia đình mắc ung thư nên chủ động tầm soát sớm. Với nhóm nguy cơ cao, việc theo dõi có thể bắt đầu từ khoảng 25 tuổi bằng các phương pháp chuyên sâu.

Đối với phụ nữ không thuộc nhóm nguy cơ cao, việc tầm soát ung thư vú thường nên bắt đầu từ 40 tuổi bằng khám, siêu âm và chụp nhũ ảnh định kỳ để phát hiện bệnh từ sớm, nâng hiệu quả điều trị.

Tin liên quan

Hai bệnh viện ở TP.HCM phối hợp phẫu thuật ca ung thư cổ tử cung tái phát

Hai bệnh viện ở TP.HCM phối hợp phẫu thuật ca ung thư cổ tử cung tái phát

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân ung thư cổ tử cung tái phát.

Khám phá thêm chủ đề

