Gần 90 triệu USD mở rộng nhà máy bia lớn nhất châu Á của Carlsberg Việt Nam

Ngày 26.8, Carlsberg Việt Nam phối hợp UBND TP.Huế tổ chức khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài, đánh dấu cột mốc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của Carlsberg tại Việt Nam.

Các đại biểu nhấn nút khánh thành Nhà máy bia Phú Bài mở rộng ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tham dự buổi lễ có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế; Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Carlsberg, các đối tác và cộng đồng tại địa phương.

Với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, dự án mở rộng đã nâng công suất nhà máy lên thêm 50%, đưa Phú Bài trở thành nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á và nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tập đoàn về hiệu suất vận hành.

Nhà máy mở rộng giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, với danh mục sản phẩm phong phú từ các thương hiệu quốc tế cao cấp như Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Somersby đến những thương hiệu nội địa quen thuộc như Halida và Huda.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ đây hiện là nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, được trang bị công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội. "Không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô mà còn là nỗ lực phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, củng cố chuỗi cung ứng và tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng mà chúng tôi phục vụ", ông Andrew Khan nói.

Ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, cũng đánh giá Carlsberg Việt Nam từ lâu là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển của TP.Huế và khu vực miền Trung. Việc mở rộng nhà máy bia Phú Bài mang đến những chuẩn mực sản xuất tiên tiến, thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Nhà máy bia Phú Bài mở rộng tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu, có một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất tại Việt Nam. Dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng; hệ thống xe nâng điện ứng dụng công nghệ AI giúp tăng cường an toàn tại các khu vực lưu thông cao...

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy bia Phú Bài ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Nhà máy bia Phú Bài cũng được tái thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg. Nhà máy vận hành bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận quốc tế I-REC (International Renewable Energy Certificate) kết hợp với năng lượng sinh khối. Toàn bộ nước thải được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến, đóng góp tích cực vào lộ trình quốc gia hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á và thuộc nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam. Đến năm 2026, Carlsberg Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm.