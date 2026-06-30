Gần 90.000 xe Honda SH tại Việt Nam bị triệu hồi

Sau một số mẫu mô tô, xe máy như Honda Africa Twin, Honda CT125… mới đây, Honda Việt Nam (HVN) vừa triển khai chương trình triệu hồi mới liên quan đến hàng chục ngàn chiếc Honda SH - một trong những mẫu xe tay ga cao cấp hút khách nhất của hãng tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, theo thông tin HVN công bố, đợt triệu hồi lần này bắt đầu từ ngày 26.6, liên quan đến tổng cộng 89.908 xe Honda SH, thuộc các phiên bản SH 125i và SH160i sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25.8.2025 - 28.4.2026. Đây là một trong những đợt triệu hồi mô tô xe máy có số lượng xe bị ảnh hưởng lớn nhất tính từ đầu năm đến nay.

Đợt triệu hồi lần này bắt đầu từ ngày 26.6 liên quan đến tổng cộng 89.908 xe Honda SH thuộc các phiên bản SH 125i và SH160i Ảnh: B.H

Trước đó, theo Honda ghi nhận một số ít xe trong những điều kiện vận hành nhất định có thể xuất hiện sai lệch thông tin hiển thị trên cụm đồng hồ. Qua quá trình kiểm tra, HVN xác định hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có thể phát sinh ra những hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở 0 km/giờ, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số km đã đi trên đồng hồ, chuẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn tới xe không khởi động được, đèn báo pha trên đồng hồ không sáng.

Do đó, để đảm bảo an toàn, tối ưu hóa trải nghiệm vận hành cho khách hàng đang có xe Honda SH thuộc diện có thể bị ảnh hưởng, HVN triển khai chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục.

Toàn bộ xe Honda SH thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí bởi HVN, tổng thời gian dự kiến mất khoảng 12 phút/xe Ảnh: B.H

Được biết, thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng, HVN sẽ chủ động liên hệ với các khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng để thông báo về chương trình triệu hồi này. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chủ động mang xe tới các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc để được kiểm tra.

Toàn bộ xe Honda SH thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí bởi HVN, tổng thời gian dự kiến mất khoảng 12 phút/xe.

Honda SH là một trong những dòng xe tay ga được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Mẫu xe này đang được HVN phân phối 3 phiên bản, gồm SH 125i, SH160i và SH 350i. Tuy nhiên, phiên bản SH 350i không bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này.