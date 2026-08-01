Gan âm thầm tổn thương: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo tiến sĩ Suresh Raghavaiah, bác sĩ chuyên khoa gan tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), nhiều người cho rằng chỉ người uống rượu mới mắc bệnh gan. Thực tế, bệnh gan nhiễm mỡ - vốn do chế độ ăn uống không lành mạnh và ít vận động - chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan, theo Times Of India.

Bác sĩ Raghavaiah lưu ý nếu gặp những dấu hiệu sau thì nên đi khám gan.

Bác sĩ lưu ý những dấu hiệu nên đi khám gan Ảnh: P.H tạo từ AI

Mệt mỏi liên tục không cải thiện khi nghỉ ngơi

Theo bác sĩ Raghavaiah, khi các triệu chứng như mệt mỏi thường xuyên bắt đầu xuất hiện, bệnh gan có thể đã tiến triển khá nặng. Nguyên nhân là gan có khả năng bù trừ rất tốt, nên có thể đã bị tổn thương đến 60 - 70% trước khi xuất hiện những dấu hiệu rõ rệt.

Ngứa dai dẳng không rõ nguyên nhân

Nếu ngứa kéo dài mà không có phát ban, gan có thể là nguyên nhân. Lưu lượng mật kém có thể khiến muối mật tích tụ trong máu, gây kích ứng các đầu dây thần kinh ở da.

Đau âm ỉ dưới xương sườn bên phải

Ở giai đoạn đầu, bệnh gan có thể gây cảm giác nặng nề, áp lực hoặc đau nhẹ dưới xương sườn bên phải. Nếu cơn đau tái phát, đặc biệt kèm các triệu chứng khác, không nên bỏ qua.

Sưng bàn chân hoặc mắt cá chân

Khi bệnh tiến triển, gan có thể sản xuất ít albumin hơn. Nồng độ albumin thấp khiến chất lỏng rò rỉ vào các mô xung quanh, gây sưng bàn chân và mắt cá chân.

Nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhạt màu

Nước tiểu có màu như trà đen dù đã uống đủ nước có thể là dấu hiệu của lượng bilirubin dư thừa. Phân nhạt màu hoặc màu đất sét có thể cho thấy lưu lượng mật giảm. Đây đều là những dấu hiệu của bệnh gan hoặc bệnh đường mật cần được đánh giá kịp thời.

Chán ăn hoặc buồn nôn

Khi gan bị viêm hoặc tổn thương, quá trình tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng. Nếu chán ăn hoặc buồn nôn kéo dài nhiều ngày, đặc biệt kèm sụt cân không rõ nguyên nhân, cần được chăm sóc y tế.

Dễ bị bầm tím hoặc chảy máu

Dễ bầm tím hoặc chảy máu kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy gan không còn sản xuất đủ các protein cần thiết cho quá trình đông máu. Nếu triệu chứng này xuất hiện cùng các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh không nên chủ quan mà cần đi khám sớm.

Vàng mắt hoặc da

Vàng da thường xuất hiện khi tổn thương gan đã ở giai đoạn nặng. Bác sĩ Raghavaiah nhấn mạnh: Gan có thể bị tổn thương nghiêm trọng trước khi các triệu chứng như vàng da xuất hiện. Đó là lý do tại sao khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết, đặc biệt đối với người bệnh tiểu đường, béo phì hoặc có các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác.

Hành động sớm có thể bảo vệ gan

Theo bác sĩ Raghavaiah, bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn sớm và xơ hóa nhẹ thường có thể cải thiện bằng kiểm soát cân nặng, tập thể dục đều đặn, chế độ ăn cân bằng và điều trị phù hợp. Tuy nhiên, khi đã xơ gan, tổn thương thường là vĩnh viễn, theo Times Of India.