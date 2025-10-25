Gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria

Cần tận dụng hiệu quả EVFTA

Trong đó, vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới được thiết lập, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước trong thúc đẩy hợp tác song phương; phối hợp triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược và phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hợp tác khoa học - công nghệ, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới phù hợp với Đối tác chiến lược hiện nay...

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov ẢNH: TTXVN

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí coi đây là động lực chính của quan hệ, nhấn mạnh cả hai nước cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do VN - EU (EVFTA) và phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, kết nối logistics qua cảng biển, hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới. Hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả tốt đẹp đã đạt được tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Bulgaria. Tổng Bí thư khẳng định VN sẵn sàng tạo thuận lợi cho hàng hóa Bulgaria tiếp cận thị trường trong nước và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mong Bulgaria trở thành "cửa ngõ" cho hàng Việt vào thị trường EU, giảm rào cản thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp VN đầu tư tại Bulgaria.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đề xuất mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp, trong đó có việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" đối với hải sản xuất khẩu của VN vào thị trường EU; đề nghị hai bên thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnh vực y tế.

Trưa 24.10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề: "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu VN - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới". Tham dự có lãnh đạo nhà trường, các giáo sư, giảng viên và đông đảo các sinh viên của nhà trường. Chiều 24.10, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN rời thủ đô Sofia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 - 24.10 theo lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ nhận định cho rằng bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hợp tác hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm như chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, chính phủ điện tử… và nhấn mạnh cam kết nỗ lực đưa hợp tác khoa học, công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược VN - Bulgaria.

Trên bình diện đa phương, hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc và ASEAN - EU.

Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng

Trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Bulgaria đã dành sự giúp đỡ chí tình cho người dân VN trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova nhấn mạnh tầm vóc quan hệ mới phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chiến lược giữa VN và Bulgaria, có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm cả hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới và trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, trong đó tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tạo khuôn khổ thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước như khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, dược phẩm, nông sản công nghệ cao…

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới (Liên minh Nghị viện Thế giới - IPU, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu - ASEP, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ - APF) để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. VN sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Bulgaria với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).