Gắn sử dụng với bảo vệ và sàng lọc cán bộ

Chiều 23.6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải là một khâu của quản trị chiến lược, chuẩn bị cho tương lai lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước.

Phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp ẢNH: TTXVN

Quy hoạch phải mở nhưng không hạ chuẩn, phải động nhưng không tùy tiện, phải coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn.

Mở là không khép kín trong một ngành, một địa phương, một nhóm quan hệ, biết tìm cán bộ cơ sở, ở địa bàn khó, lĩnh vực mới.

Động là có bổ sung, có vào, có ra, có lên, có xuống. Cán bộ phát triển tốt thì tiếp tục đào tạo, giao việc, sử dụng. Cán bộ chững lại, giảm uy tín, không còn triển vọng hoặc vi phạm tiêu chuẩn thì phải đưa ra khỏi quy hoạch một cách công tâm, minh bạch, đúng quy định.

Đổi mới mạnh mẽ hơn công tác quy hoạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải nhìn thẳng vào thực tiễn để đổi mới mạnh mẽ hơn công tác quy hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Tổ chức T.Ư cần sớm nghiên cứu, tổng kết chuyên sâu về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của các nhiệm kỳ gần đây.

Cùng đó, cần nghiên cứu, tham mưu những cơ chế, quy định mới vượt trội, đột phá hơn trong đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển sử dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, lấy sản phẩm, kết quả đo được, uy tín thực chất để làm thước đo quan trọng.

Quang cảnh cuộc gặp mặt ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Hoàn thiện tiêu chí dữ liệu và phương pháp đánh giá cán bộ cấp chiến lược, cần xây dựng bộ tiêu chí riêng, thực chất đo được ở mức cần thiết, bao quát được bản lĩnh chính trị, đạo đức, liêm chính, tư duy chiến lược và năng lực hoạch định thể chế, khả năng tổ chức thực hiện, xử lý những việc khó, quy tụ về dùng người, hội nhập, chuyển đổi số và uy tín đối với tập thể và tín nhiệm của nhân dân.

Chuyển mạnh từ quản lý cán bộ chủ yếu bằng hồ sơ hành chính sang quản lý bằng dữ liệu sống.

Cán bộ có triển vọng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn thì giao cho địa bàn khó, việc khó. Cán bộ mạnh về chuyên môn nhưng còn hạn chế về điều hành thì giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Cán bộ có dấu hiệu chững lại, né tránh, ngại va chạm phải kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, thử thách thêm. Nếu không còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch.

Cấp ủy, các cơ quan quản lý cán bộ phải định kỳ gặp gỡ, quán triệt; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ trong quy hoạch; phải thẩm định, phải đa chiều và kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn; gắn sử dụng cán bộ với bảo vệ cán bộ và sàng lọc cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tinh thần chung là không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người thật sự có đạo đức, có tài. Tập thể, cá nhân giới thiệu cán bộ phải chịu trách nhiệm về chính trị, về chất lượng nguồn giới thiệu.

Nếu để che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, làm đẹp hồ sơ, nể nang cục bộ, phải xem xét trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.

Yêu cầu đặt ra là phải phát hiện từ sớm, từ xa theo cả hai chiều, phát hiện sớm nhân tố nổi trội để bồi dưỡng, sử dụng, đồng thời phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, suy giảm uy tín, biểu hiện né tránh vi phạm để cảnh báo, chấn chỉnh và sàng lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cán bộ được quy hoạch phải tự xây dựng chương trình rèn luyện của mình. Cán bộ có bản lĩnh phải biết tự soi, tự sửa, làm việc tốt hơn, giữ đoàn kết tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn; được giao trọng trách cao hơn thì không chủ quan, chưa được giao trọng trách cao hơn thì không được nản chí. Đó cũng là thước đo bản lĩnh kỷ luật và văn hóa trong Đảng ta.