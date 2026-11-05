Gắn thêm ăng-ten có giúp router Wi-Fi tăng tốc độ mạng?

Nhiều người dùng cho rằng việc lắp thêm ăng-ten bên ngoài sẽ giúp router Wi-Fi mở rộng vùng phủ sóng và tăng tốc độ kết nối internet. Tuy nhiên, thiết kế kỹ thuật không đơn giản như vậy bởi mỗi chiếc ăng-ten trên router đều phải gắn liền với một bộ thu phát vô tuyến (radio) cố định tích hợp trong vi xử lý.

Vì sao việc lắp thêm ăng-ten ngoài không thể tăng tốc độ router Wi-Fi?

Điển hình như chip Broadcom BCM6726 hỗ trợ 4 luồng Wi-Fi 7 được dán nhãn 4x4, tương ứng 4 bộ phát và 4 bộ thu nên chỉ kết nối tối đa với 4 ăng-ten. Do đó, việc lắp thêm ăng-ten vật lý sẽ vô tác dụng vì thiết bị không còn cổng radio trống để tiếp nhận. Dù một số router trang bị nhiều ăng-ten hơn số bộ radio nhằm phân tập để bắt sóng sạch hơn, điều này không đồng nghĩa với việc truyền tải được nhiều dữ liệu hơn, chưa kể thiết bị nhận như điện thoại cũng phải hỗ trợ số luồng tương ứng.

Router gắn thêm ăng-ten không giúp tăng tốc độ cho mạng Wi-Fi ẢNH: CHATGPT

Bên cạnh quy định từ Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) yêu cầu sử dụng ăng-ten tương thích của nhà sản xuất, người dùng vẫn có thể thay thế cụm ăng-ten tháo rời qua chuẩn cắm RP-SMA phổ biến. Tuy vậy, việc thay thế chỉ làm thay đổi hướng phát sóng chứ không tăng công suất tổng thể. Các ăng-ten có độ lợi cao sẽ nén dẹt vùng phủ sóng hình bánh donut theo phương ngang để sóng vươn xa hơn trên cùng một mặt sàn, nhưng lại khiến khu vực tầng trên và tầng dưới nhận tín hiệu yếu đi rõ rệt.

Thử nghiệm thực tế của chuyên trang công nghệ mạng SmallNetBuilder trên router Linksys cho thấy bộ ăng-ten độ lợi cao giúp tốc độ tải tại bằng tần 5 GHz tại phòng bắt sóng yếu cùng tầng tăng từ 7,7 lên 28 Mbps. Thế nhưng ở tầng trên, chất lượng kết nối lại suy giảm trong 3 trên 4 bài kiểm tra do tín hiệu phát theo phương đứng bị thu hẹp.

Từ kết quả thử nghiệm, SmallNetBuilder kết luận bộ ăng-ten thay thế trị giá 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) hoàn toàn không tương xứng với chi phí bỏ ra. Thay vì tìm cách độ chế hay thay ăng-ten, việc đầu tư vào một thiết bị kích sóng chuyên dụng là phương án mang lại hiệu quả kinh tế và độ phủ sóng ổn định hơn nhiều.