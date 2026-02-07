Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Gạo Đài Thơm 8 được đề xuất làm chuẩn tham chiếu thuế nhập khẩu tại Philippines

Trần Ngọc
Trần Ngọc
07/02/2026 13:07 GMT+7

Gạo Đài Thơm 8 được Bộ Nông nghiệp Philippines (Department of Agriculture - DA) đang xem xét sử dụng giống gạo Việt Nam (Đài Thơm 8) để làm căn cứ cơ sở tham chiếu tính thuế nhập khẩu gạo linh hoạt đối với gạo Việt Nam 5% tấm.

Ngày 7.2, Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) thông tin, Bộ Nông nghiệp Philippines (Department of Agriculture - DA) xem xét sử dụng giống gạo Việt Nam (Đài Thơm 8) để làm căn cứ cơ sở tham chiếu tính thuế nhập khẩu gạo linh hoạt đối với gạo Việt Nam 5% tấm.

Gạo Đài Thơm 8 được đề xuất làm chuẩn tham chiếu thuế nhập khẩu tại Philippines- Ảnh 1.

Lúa Đài Thơm 8 được Bộ Nông nghiệp Philippines (Department of Agriculture – DA) xem xét sử dụng giống gạo Việt Nam (Đài Thơm 8) để làm căn cứ cơ sở tham chiếu tính thuế nhập khẩu gạo linh hoạt đối với gạo Việt Nam 5% tấm

ẢNH: TRẦN NGỌC

Thông tin trên được ông Francisco P. Tiu Laurel, Jr. - Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines chia sẻ với BusinessWorld Online trong bối cảnh cơ quan này đang rà soát cơ chế điều chỉnh thuế gạo theo thực tế thị trường.

Theo đó, trong một tin nhắn gửi qua Viber, ông Francisco P. Tiu Laurel, Jr. cho biết: "Phần lớn lượng gạo chúng tôi nhập khẩu không phải là gạo Việt Nam 5% tấm tiêu chuẩn. Đa số gạo nhập khẩu vào Philippines hiện nay là giống gạo Đài Thơm 8 Việt Nam và đó mới là loại gạo chúng ta nên theo dõi và sử dụng làm cơ sở".

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Philippines đang xem xét thay đổi cơ sở tham chiếu trong cơ chế thuế nhập khẩu gạo linh hoạt, theo hướng không tiếp tục sử dụng giá FOB do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố đối với gạo Việt Nam 5% tấm, mà đề xuất theo dõi và sử dụng giống gạo Việt Nam (Đài Thơm 8) làm căn cứ.

Hiện giá gạo Đài Thơm 8 xuất khẩu sang Philippines dao động khoảng 430 - 450 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 361 USD/tấn của gạo Việt Nam 5% tấm. Việc lấy Đài Thơm 8 làm chuẩn tham chiếu được đánh giá là bước điều chỉnh phù hợp, góp phần xác lập đúng giá trị thương mại của dòng gạo thơm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Gạo Đài Thơm 8 được đề xuất làm chuẩn tham chiếu thuế nhập khẩu tại Philippines- Ảnh 2.

Gạo Đài Thơm 8 của Công ty Vina Rice được thị trường ưa chuộng nhờ chất lượng gạo trắng trong, hạt dài đẹp, không bạc bụng, cơm mềm, mùi thơm và đậm vị, đáp ứng tốt các yêu cầu xuất khẩu

ẢNH: CTV

Đài Thơm 8 là giống lúa có bản quyền do Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, hiện được canh tác rộng rãi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giống lúa này được thị trường ưa chuộng nhờ chất lượng gạo trắng trong, hạt dài đẹp, không bạc bụng, cơm mềm, mùi thơm và đậm vị, đáp ứng tốt các yêu cầu xuất khẩu.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc một giống lúa Việt Nam được sử dụng làm chuẩn tham chiếu trong chính sách thuế của một thị trường lớn như Philippines không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của ngành lúa gạo Việt Nam, đặc biệt là các giống lúa có bản quyền, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định. Tuy nhiên, nông dân cần lựa chọn mua giống Đài Thơm 8 chuẩn tại các đại lý, doanh nghiệp uy tín, có bao bì, nhãn mác, thương hiệu rõ ràng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm đảm bảo hiệu quả canh tác và chất lượng sản phẩm.

