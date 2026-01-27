Khoảnh khắc kinh hoàng trong thảm họa chìm phà ở Philippines

Những người sống sót được đưa vào bờ ẢNH: AFP

Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) ngày 27.1 tiếp tục tìm kiếm 10 người vẫn còn mất tích trên biển trong vụ chìm phà chở hàng trăm người ở miền nam Philippines vào một ngày trước đó, trong khi số người thiệt mạng tăng lên 18.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên PCG Noemie Cayabyab cho hay tổng số người trên phà là 344 chứ không phải 359 như thông tin trước đó, do việc rà soát phát hiện 15 người trong danh sách đã không lên phà. Số người được cứu vẫn là 316, trong khi chưa rõ nguyên nhân vụ chìm phà.

Ông Aquino Sajili, một nạn nhân sống sót trong vụ việc, kể lại rằng ông đứng tựa vào lan can của phà MV Trisha Kerstin 3 và gọi cho một người bạn, nhờ người này báo động với PCG vì ông cho rằng phà sắp chìm.

"Mười phút sau, tôi nghe thấy một tiếng gãy lớn đột ngột. Rồi chiếc phà bắt đầu bị lật", theo lời ông Sajili, luật sư 53 tuổi đến từ thành phố Zamboanga.

Ông Sajili chụp ảnh cùng một số người sống sót sau khi được cứu hộ ẢNH: AFP

Ông kể rằng trong giây phút hoảng loạn, nhiều phụ nữ và trẻ em la hét và khóc. Ông cho biết mình đang đi cùng một thân chủ đến tòa và người này sau đó đã thiệt mạng.

"Nhiều người thiệt mạng là phụ nữ lớn tuổi. Chiếc phà rất lớn nên khi ở bên dưới, bạn cần có sức để ngoi lên khỏi mặt nước", ông cho biết.

Ban đầu, một hành khách đánh thức ông Sajili khi chiếc phà ba tầng bắt đầu nghiêng một cách nguy hiểm. "Anh ấy đã cảnh báo và đưa cho chúng tôi áo phao. Không ai trong thủy thủ đoàn cảnh báo chúng tôi cả. Chính các hành khách đã giúp đỡ những người khác giữ bình tĩnh và bảo họ đừng nhảy khỏi phà", ông Sajili kể.

15 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích trong tai nạn phà ở Philippines

Ông Sajili đã bám vào một phần chiếc phà còn nổi trên mặt nước cho đến giây phút cuối cùng, trước khi buông tay và bơi về phía một chiếc bè cứu sinh. Tuy nhiên, chiếc bè bị lật úp trước khi ông bơi đến, do nhiều người tuyệt vọng cố gắng leo lên.

"Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn cách bám vào chiếc bè cứu sinh lật úp và lênh đênh trên biển hơn ba tiếng đồng hồ", ông kể.

Những chiếc tàu cứu hộ đầu tiên đến vào khoảng 3 giờ 30 ngày 26.1, ông Sajili cho biết, mặc dù những người đang lênh đênh trên mặt nước phải chờ đợi lâu hơn.

Lực lượng tuần duyên cứu hộ một nạn nhân vụ chìm phà ẢNH: AP

Nhiều nhóm người sống sót lần lượt chờ được các tàu đánh cá cũng như các tàu do chủ sở hữu phà là Công ty Aleson Shipping Lines cử đến cứu hộ.

Ông Sajili cũng phản bác thông tin về biển động dữ dội vào thời điểm phà chìm, nói rằng sóng chỉ mạnh hơn sau khi họ đã ở trên biển nhiều giờ. Sau khi nói chuyện với những người sống sót khác, ông cho rằng rất có khả năng sẽ có một vụ kiện chủ sở hữu phà.

Aleson Shipping Lines chưa đưa ra bình luận. Công ty từng vận hành phà Lady Mary Joy 3 hoạt động cùng tuyến nêu trên và phà này xảy ra hỏa hoạn vào năm 2023 khiến 31 người thiệt mạng.