9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD trong tháng đầu năm

Theo thông tin Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay 6.2, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 43,19 tỉ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,51 tỉ USD, giảm 2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 33,68 tỉ USD, giảm 1,9%.

Trong tháng 1, Việt Nam nhập siêu 1,78 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,17 tỉ USD) ẢNH: TN

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 tăng 29,7%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 1,3%, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 42,2%, chiếm 78%.

Có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD trong tháng qua, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 44,97 tỉ USD, tăng 0,6% so với tháng trước; tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 18,2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 66,8%).

Có 8 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD trong tháng qua, chiếm tỷ trọng 64,9% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm với kim ngạch đạt 13,9 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 19,0 tỉ USD.

Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 12 tỉ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 3,9 tỉ USD, tăng 3,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,2 tỉ USD, giảm 59,9%.

Trong khi đó, nước ta nhập siêu từ Trung Quốc 12,7 tỉ USD, tăng 52,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,4 tỉ USD, tăng 74,9%; nhập siêu từ ASEAN 1,3 tỉ USD, tăng 92,2%.

Theo số liệu sơ bộ, trong tháng 1, Việt Nam nhập siêu 1,78 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,17 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,62 tỉ USD.

CPI tăng 2,53%

Cục Thống kê thông tin, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Lý do chủ yếu do giá thịt heo tăng khi nhu cầu tiêu dùng dịp tết Nguyên đán tăng cao; giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa nhà cửa đón năm mới của người dân tăng. So cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1 tăng 2,53%.

Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,53% của CPI bình quân chung. Điều này chủ yếu do giá lương thực, năng lượng là yếu tố góp phần làm giảm CPI chung nhưng đã được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong tháng qua, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29.1, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.733,31 USD/ounce, tăng 8,65% so với tháng trước.

Nguyên nhân chủ yếu do dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng T.Ư. Đồng đô la Mỹ suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ cùng với nhu cầu nắm giữ các tài sản thực của nhà đầu tư tăng lên trước những căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu cũng tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng làm giá vàng tăng mạnh.

Trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới, đồng thời nhu cầu tích trữ, đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao. Chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 5,02% so với tháng trước; tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.