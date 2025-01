Theo thông tin Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) công bố ngày 6.1, quý 4/2024, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn quý 4 các năm 2017, 2018 trong giai đoạn 2011- 2024; duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý 1 tăng 5,98%; quý 2 tăng 7,25%; quý 3 tăng 7,43%).

GDP tăng trên 7%, xuất siêu gần 25 tỉ USD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011 - 2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Về sử dụng GDP năm 2024, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,57% so với năm 2023; tích lũy tài sản tăng 7,20%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,45%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,10%.

Phát biểu tại buổi họp báo của Tổng cục Thống kê sáng 6.1, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt hơn 11,5 triệu tỉ đồng, tương đương 476,3 tỉ USD.

GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 221,9 triệu đồng/lao động (tương đương 9.182 USD/lao động, tăng 726 USD so với năm 2023). Theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 5,88% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2024 ước đạt 28,3%, cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với năm 2023).

Xuất siêu 24,77 tỉ USD

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, lãnh đạo Tổng cục Thống kê thông tin: trong tháng 12.2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 70,53 tỉ USD, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỉ USD, tăng 15,4% so với năm trước.

Năm 2024, xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (88%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ẢNH: ĐAN THANH

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12.2024 đạt 35,53 tỉ USD, tăng 5,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm lên 405,53 tỉ USD, tăng 14,3% so với năm 2023.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 114,59 tỉ USD, tăng 19,8%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 290,94 tỉ USD, tăng 12,3%, chiếm 71,7%.

Năm 2024 có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 69,0%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, sơ bộ nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 4,24 tỉ USD, chiếm 1%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 356,74 tỉ USD, chiếm 88%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 34,51 tỉ USD, chiếm 8,5%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,04 tỉ USD, chiếm 2,5%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12.2024 đạt 35,01 tỉ USD, tăng 7,2% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2024 lên 380,76 tỉ USD, tăng 16,7% so với năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 140,11 tỉ USD, tăng 19,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 240,65 tỉ USD, tăng 15,1%. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất với 356,43 tỉ USD, chiếm 93,6%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với kim ngạch đạt 119,6 tỉ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 144,3 tỉ USD.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 12 xuất siêu 0,52 tỉ USD. Tính chung cả năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỉ USD (năm trước xuất siêu 28,4 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,52 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 50,29 tỉ USD.