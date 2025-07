Gạo Việt Nam bất ngờ gặp 'đối thủ mới' ở thị trường Philippines

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025, với thị phần đến 43%. Tính tới tháng 5, xuất khẩu gạo Việt Nam vào Philippines giảm trên 17%. Đứng ngay sau Philippines là 2 nước châu Phi gồm Bờ Biển Ngà với thị phần 11%, tăng tới 89% và Gana đạt 10,5%, tăng 61%.



Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 5 triệu tấn sau 6 tháng đầu năm nhờ sự tăng trưởng mạnh từ các thị trường châu Phi ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo đạt 4,9 triệu tấn, tăng 7,6% và giá trị trên 2,5 tỉ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 517,5 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Thời điểm hiện tại, nguồn cung gạo trên thế giới dồi dào và giá có xu hướng giảm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn giữ mức 382 USD/tấn, bằng với sản phẩm cùng phẩm cấp của Thái Lan. Còn gạo Pakistan thấp hơn 2 USD/tấn và gạo Ấn Độ thấp hơn 8 USD/tấn.

Tại thị trường quan trọng nhất thế giới là Philippines, báo cáo từ Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, tính đến cuối tháng 6, lượng gạo nhập khẩu là 2,17 triệu tấn, ít hơn 163.000 tấn so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng gạo nhập khẩu giảm do sản xuất nội địa đạt kết quả tốt. Do vậy, dự báo nhập khẩu cả năm 2025 thấp hơn con số 4,8 triệu tấn của năm 2024.

Trong khi các quan chức Philippines dự báo lượng gạo nhập khẩu chỉ từ 3,8 - 4 triệu tấn thì Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo lượng gạo mà Philippines nhập khẩu sẽ đạt kỷ lục mới 5,4 triệu tấn. Lý giải về nguyên nhân nhập khẩu gạo của Philippines như trên là do sự gia tăng dân số, du lịch.

Tính đến ngày 19.6, nhập khẩu gạo của Philippines từ Việt Nam đạt 1,58 triệu tấn. Đáng chú ý, lượng gạo nhập từ Myanmar tăng vọt lên con số gần 300.000 tấn, vượt qua Thái Lan để chiếm vị trí thứ hai; còn Thái Lan với 125.000 tấn đứng thứ 3. Một điểm đáng chú ý khác là nguồn cung gạo dồi dào với giá rẻ từ Ấn Độ không có ưu thế ở thị trường này khi chỉ đạt 19.000 tấn đứng ở vị trí thứ 5, thấp hơn cả Pakistan với 74.000 tấn.

Theo các chuyên gia, trong thời gian gần đây, chính phủ Philippines luôn bày tỏ mong muốn đa dạng hóa nguồn cung gạo và sự gia tăng sản lượng gạo nhập từ Myanmar là bằng chứng cho điều đó. Ngoài ra, Philippines cũng muốn tăng nhập khẩu thêm từ các nguồn khác đặc biệt là Thái Lan và Campuchia, tuy nhiên gặp khó khăn về chất lượng và giá cả. Người dân Philippines nhiều năm qua đã quen thuộc với chất lượng của gạo Việt Nam và giá cả hợp túi tiền.