Gắp con đỉa dài hơn 12 cm sống trong đường thở bé gái 8 tuổi

Chiều 15.6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ Khoa Nhi hô hấp vừa thực hiện thành công ca nội soi gắp một con đỉa còn sống trong đường thở của một bé gái 8 tuổi, ở xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Con đỉa dài 12 cm được các bác sĩ lấy ra từ đường thở của bé gái 8 tuổi ở Quảng Ngãi ẢNH: K.NY

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bệnh nhi được gia đình đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng khàn tiếng, ho nhiều và khó thở kéo dài.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp nội soi đường thở, các bác sĩ phát hiện một dị vật bất thường nằm sâu trong hệ hô hấp của bệnh nhi. Ngay sau đó, bệnh nhi được hội chẩn với Khoa Nhi hô hấp và chỉ định chuyển phòng mổ để thực hiện nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Trong quá trình nội soi phế quản, ê kíp điều trị phát hiện một con đỉa còn sống nằm tại vị trí carina - ngã ba khí quản, nơi chia đôi thành 2 phế quản trái và phải.

Theo các bác sĩ, hình ảnh nội soi cho thấy con đỉa liên tục co duỗi, di chuyển trong đường thở. Sau khi xác định chính xác vị trí dị vật, ê kíp đã tiến hành gắp thành công con đỉa ra ngoài. Dị vật được lấy ra có chiều dài hơn 12 cm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Duy Thám, Trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đây là trường hợp dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm.

"Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, con đỉa có thể tiếp tục hút máu, phát triển kích thước, gây bít tắc đường thở, dẫn đến suy hô hấp nặng, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhi", bác sĩ Thám cho biết.

Các bác sĩ thực hiện nội soi gắp con đỉa trong đường thở bé gái 8 tuổi ẢNH: K.NY

Theo người nhà bệnh nhi, trước đó cháu bé từng đi tắm suối và có uống nước suối. Đây có thể là nguyên nhân khiến đỉa xâm nhập vào đường hô hấp, sau đó bám lại và phát triển trong cơ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ vui chơi, tắm suối hoặc sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài như ho dai dẳng, khàn tiếng, khó thở, ho ra máu hoặc cảm giác vướng ở cổ họng sau khi tiếp xúc với nguồn nước suối, ao hồ, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.