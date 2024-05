Gặp khó, Kia Sorento Hybrid 2025 vẫn tăng giá bán

Nếu tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento bản hybrid chưa tạo được doanh số tốt thì câu chuyện lại hoàn toàn khác ở Mỹ. Phiên bản nâng cấp của Kia Sorento 2025 dùng động cơ hybrid được cải tiến kiểu dáng và bổ sung tính năng bên trong xe. Đáng chú ý, tất cả phiên bản dường như đã tăng giá đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Kia Sorento 2025 phiên bản hybrid tăng giá mạnh tại thị trường Mỹ

Động cơ trang bị trên Kia Sorento 2025 phiên bản hybrid dùng loại máy xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.6 lít, kết hợp với pin 1,5 kWh và động cơ điện 59 mã lực, sản sinh ra tổng công suất 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Mẫu SUV cỡ D này trang bị hộp số tự động 6 cấp, tương tự như các phiên bản trước đó.

Giá bán Kia Sorento 2025 tăng đáng kể chỉ sau 1 năm. Vào năm ngoái, bản cũ Kia Sorento Hybrid EX FWD có giá từ 36.690 USD, không bao gồm phí di chuyển 1.325 USD. Bước sang năm 2025, giá bán của bản này tăng lên 38.690 USD và mức phí cũng tăng lên 1.375 USD.

Nhu cầu xe hybrid tại Mỹ tăng cao, trong đó có việc tăng giá bán xe Kia Sorento phiên bản hybrid

Đối với phiên bản Hybrid EX có bổ sung hệ dẫn động bốn bánh, người mua chi ít nhất 40.490 USD, cao hơn 1.500 USD so với giá xe năm trước. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất Kia Sorento Hybrid SX Prestige định giá ở mức 46.890 USD, cao hơn tới 4.400 USD so với bản tiền nhiệm trang bị tương tự.

Bên cạnh đó, hãng xe Hàn Quốc cũng dự định phát hành phiên bản Sorento nâng cấp dưới dạng plug-in hybrid, tuy nhiên thông tin chi tiết về kỹ thuật và giá cả của mẫu này vẫn chưa công bố. Việc tăng giá Kia Sorento 2025 phiên bản hybrid cho thấy, nhu cầu cao của khách hàng Mỹ đối với dòng xe này. Đây cũng là cấu hình chủ lực của mẫu SUV cỡ D này thời gian tới, trong bối cảnh hãng xe Hàn Quốc đã hủy bỏ hoàn toàn các phiên bản máy dầu diesel ở nhiều thị trường quốc tế.

Phiên bản hybrid của Kia Sorento 2025 gặp nhiều thách thức tại Việt Nam

Trong khi đó, Kia Sorento phiên bản hybrid vẫn đang gặp nhiều thách thức tại thị trường Việt Nam, hãng xe Hàn Quốc đang phải giảm giá bán và tung nhiều ưu đãi trong bối cảnh doanh số ảm đạm.