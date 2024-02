Gặp lại đội 'đặc nhiệm' Trường Sa

An Bang là một đảo trong quần đảo Trường Sa và cách đảo Trường Sa, thủ phủ của cả quần đảo, gần 80 hải lý về phía đông nam. Hòn đảo này quanh năm có sóng to, gió lớn, nhất là vào dịp cuối năm, khiến các tàu lớn không thể cập đảo mà phải dùng xuồng chuyển tải.



An Bang quanh năm có sóng to, gió lớn. Rất may, chân đảo có một bãi cát trắng rất đẹp, là nơi đón đưa các chuyến xuồng ra vào. L.Q.P

Nhưng cũng thật may mắn, An Bang có một bãi cát trắng rất đẹp ôm lấy chân đảo. Bãi cát này di chuyển quanh đảo theo hướng gió mùa trong năm, là nơi lính đảo An Bang đón đưa những chiếc xuồng chở người và hàng hóa từ tàu vào đảo và từ đảo ra tàu.

Công việc của họ rất đặc biệt. Đó là đón sợi dây từ xuồng tung xuống và kéo xuồng lên bãi cát hoặc đẩy xuồng ra khỏi bãi để trở về tàu. Việc tưởng như đơn giản nhưng không dễ dàng bởi phải kết hợp cả sự chính xác, khẩn trương và sức mạnh tập thể để xuồng có thể cập hoặc rời đảo một cách an toàn mà không bị sóng cuốn. Đó là lý do mà nhiều người gọi họ là những chiến sĩ "đặc nhiệm" trên quần đảo Trường Sa.

Trong lần trở lại An Bang cuối năm Quý Mão, khi biển Đông tiếp tục có sóng to, gió lớn, Thanh Niên lại một lần nữa chứng kiến sự điêu luyện đến tài tình của những người lính đảo An Bang, khi họ đón đưa những chuyến xuồng chở đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đi thăm, chúc tết quân và dân quần đảo Trường Sa, nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến.

Trước khi tác nghiệp, các chiến sĩ đứng nghiêm và giơ tay chào xuồng theo điều lệnh L.Q.P

Xuồng chuyển tải của tàu 561 đang nương theo sóng để và gần đảo, trong khi các chiến sĩ đã sẵn sàng L.Q.P

Các "đặc nhiệm" đón sợi dây mồi, sau đó mới tiếp cận dây neo xuồng L.Q.P

Thật xúc động khi ngồi trên xuồng và được các chiến sĩ kéo lên đảo L.Q.P

Sức mạnh tập thể của các chiến sĩ giúp xuồng lên bãi L.Q.P

Vừa kéo, vừa điều khiển cho xuồng nương theo hướng sóng L.Q.P

Mỗi con xuồng cần 2 sợi dây... L.Q.P

…Một dây ở mũi, một ở cuối xuồng L.Q.P

Sáng kiến mới của lính đảo An Bang, họ dùng chiếc ghế gỗ để khách xuống đảo. Trước đây, lính đảo thường cõng khách xuống bãi cát. L.Q.P

Đưa xuồng rời đảo để về tàu cũng là việc không dễ dàng L.Q.P

Sức mạnh tập thể tiếp tục là cách để các chiến sĩ cho xuồng rời đảo L.Q.P