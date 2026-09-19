Gặp loài voọc mông trắng của Việt Nam, chỉ còn ở những vùng núi đá vôi

Bộ ảnh về đàn voọc mông trắng được Th.S Lã Nhật Tân, cộng tác viên tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại Đại học Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc) thực hiện với mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã đến mọi người. Trong bộ ảnh được anh Tân ghi lại, những con voọc mông trắng nổi bật với bộ lông đen, có phần lông trắng quanh mông và hai bên má.

Giữa những vách núi cao, đàn voọc nhanh nhẹn di chuyển hoặc ngồi yên quan sát mọi thứ xung quanh. "Tôi chụp đàn voọc mông trắng này ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình). Tôi chọn đi vào buổi sáng trước 9 giờ để có thể dễ dàng chụp được chúng. Đàn voọc sinh sống trong khu du lịch nên việc tiếp cận và ghi hình thuận lợi hơn so với nhiều loài động vật hoang dã khác. Do thường xuyên tiếp xúc với con người, chúng khá dạn và ít có biểu hiện sợ hãi khi bắt gặp du khách. Tuy nhiên, diện tích sinh sống tương đối hạn hẹp cũng đặt ra nguy cơ suy giảm đa dạng di truyền của quần thể", anh Tân chia sẻ.

Voọc mông trắng có tên khoa học là Trachypithecus delacouri. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm động vật bị đe dọa nghiêm trọng ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp voọc mông trắng vào loại cực kỳ nguy cấp ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Khu vực phân bố của loài voọc mông trắng chỉ giới hạn tại miền Bắc Việt Nam, trải dọc theo các khối núi đá vôi thuộc các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Trong đó, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) là nơi bảo tồn quần thể voọc mông trắng tập trung lớn nhất hiện nay ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc quấn quýt bên nhau ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Cùng với khu vực núi đá vôi Kim Bảng (Hà Nam cũ), khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) là một trong những nơi còn ghi nhận quần thể voọc mông trắng sinh sống, tồn tại ẢNH: LÃ NHẬT TÂN