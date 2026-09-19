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    Đời sốngCộng đồng

    Gặp loài voọc mông trắng của Việt Nam, chỉ còn ở những vùng núi đá vôi

    Dương Lan
    Dương Lan
    Voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu Việt Nam, được IUCN xếp hạng cực kỳ nguy cấp. Tại khu bảo tồn Vân Long (Ninh Bình), những đàn voọc vẫn sinh sống giữa các khối núi đá vôi.

    Bộ ảnh về đàn voọc mông trắng được Th.S Lã Nhật Tân, cộng tác viên tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại Đại học Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc) thực hiện với mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã đến mọi người. Trong bộ ảnh được anh Tân ghi lại, những con voọc mông trắng nổi bật với bộ lông đen, có phần lông trắng quanh mông và hai bên má. 

    Giữa những vách núi cao, đàn voọc nhanh nhẹn di chuyển hoặc ngồi yên quan sát mọi thứ xung quanh. "Tôi chụp đàn voọc mông trắng này ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình). Tôi chọn đi vào buổi sáng trước 9 giờ để có thể dễ dàng chụp được chúng. Đàn voọc sinh sống trong khu du lịch nên việc tiếp cận và ghi hình thuận lợi hơn so với nhiều loài động vật hoang dã khác. Do thường xuyên tiếp xúc với con người, chúng khá dạn và ít có biểu hiện sợ hãi khi bắt gặp du khách. Tuy nhiên, diện tích sinh sống tương đối hạn hẹp cũng đặt ra nguy cơ suy giảm đa dạng di truyền của quần thể", anh Tân chia sẻ. 

    Voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp giữa núi đá vôi ở Ninh Bình - Ảnh 1.

    Voọc mông trắng có tên khoa học là Trachypithecus delacouri. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm động vật bị đe dọa nghiêm trọng

    ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

    Voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp giữa núi đá vôi ở Ninh Bình - Ảnh 2.

    Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp voọc mông trắng vào loại cực kỳ nguy cấp

    ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

    Voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp giữa núi đá vôi ở Ninh Bình - Ảnh 3.

    Khu vực phân bố của loài voọc mông trắng chỉ giới hạn tại miền Bắc Việt Nam, trải dọc theo các khối núi đá vôi thuộc các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Trong đó, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) là nơi bảo tồn quần thể voọc mông trắng tập trung lớn nhất hiện nay

    ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

    Voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp giữa núi đá vôi ở Ninh Bình - Ảnh 4.

    Đàn voọc quấn quýt bên nhau

    ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

    Voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp giữa núi đá vôi ở Ninh Bình - Ảnh 5.

    Cùng với khu vực núi đá vôi Kim Bảng (Hà Nam cũ), khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) là một trong những nơi còn ghi nhận quần thể voọc mông trắng sinh sống, tồn tại

    ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

    Voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp giữa núi đá vôi ở Ninh Bình - Ảnh 6.

    Hình ảnh thú vị về con voọc mông trắng được anh Tân chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội

    ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

     

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