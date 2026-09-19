Gặp loài voọc mông trắng của Việt Nam, chỉ còn ở những vùng núi đá vôi

Bộ ảnh về đàn voọc mông trắng được Th.S Lã Nhật Tân, cộng tác viên tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại Đại học Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc) thực hiện với mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã đến mọi người. Trong bộ ảnh được anh Tân ghi lại, những con voọc mông trắng nổi bật với bộ lông đen, có phần lông trắng quanh mông và hai bên má.
Giữa những vách núi cao, đàn voọc nhanh nhẹn di chuyển hoặc ngồi yên quan sát mọi thứ xung quanh. "Tôi chụp đàn voọc mông trắng này ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình). Tôi chọn đi vào buổi sáng trước 9 giờ để có thể dễ dàng chụp được chúng. Đàn voọc sinh sống trong khu du lịch nên việc tiếp cận và ghi hình thuận lợi hơn so với nhiều loài động vật hoang dã khác. Do thường xuyên tiếp xúc với con người, chúng khá dạn và ít có biểu hiện sợ hãi khi bắt gặp du khách. Tuy nhiên, diện tích sinh sống tương đối hạn hẹp cũng đặt ra nguy cơ suy giảm đa dạng di truyền của quần thể", anh Tân chia sẻ.
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