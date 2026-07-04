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Đời sống Cộng đồng

Người phụ nữ phát hiện con voọc non chỉ nặng 0,4 kg trong vườn nhà

Dương Lan
Dương Lan
Con voọc non mới sinh, nặng khoảng 0,4 kg, được một người phụ nữ phát hiện trong vườn nhà. Sau khi được tiếp nhận, con voọc được các cán bộ cứu hộ theo dõi sức khỏe sát sao, hiện đã hồi phục tốt và dần ổn định.

Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cho biết mới đây con voọc non nặng 0,4 kg, dài 45 cm được cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận điều trị và chăm sóc.

Khi mới tiếp nhận, con voọc trong tình trạng sức khỏe yếu, tiêu chảy nhẹ. Qua thăm khám, đội ngũ chăm sóc động vật xác định nó khoảng 3 tháng tuổi, còn quá nhỏ để có thể sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Người phụ nữ phát hiện con voọc 3 tháng tuổi nặng 0,4 kg trong vườn nhà - Ảnh 1.

Con voọc được cán bộ chăm sóc kỹ càng

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

"Hiện tại, voọc con đang được cán bộ cứu hộ chăm sóc hoàn toàn với 7 cữ sữa mỗi ngày. Đội ngũ chăm sóc thay phiên trực cả ban đêm để đảm bảo nó được bú sữa đúng giờ và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Sau những ngày đầu được chăm sóc tích cực, con voọc đã hồi phục tốt và dần ổn định", đại diện Save Vietnam's Wildlife cho hay.

Trước khi được trung tâm tiếp nhận, con voọc đã được chị Lim Thị Phương Trình (ở bản Lầu, xã Châu Tiến, Nghệ An) phát hiện trong khuôn viên vườn nhà. Sau khi tìm hiểu và biết đó là động vật hoang dã quý hiếm, chị đã thông báo cho chính quyền địa phương và liên hệ lực lượng kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã phối hợp với UBND xã Châu Tiến tiếp nhận và bàn giao cá thể cho trung tâm cứu hộ.

Người phụ nữ phát hiện con voọc 3 tháng tuổi nặng 0,4 kg trong vườn nhà - Ảnh 2.

Vì quá bé nên cán bộ cứu hộ chưa xác định được đây loài chính xác

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cũng theo đại diện Save Vietnam's Wildlife, vì con voọc còn quá bé nên đội ngũ chăm sóc chưa xác định đó là loài voọc xám hay voọc chà vá chân nâu. Voọc thuộc các loài khỉ ăn lá thuộc phân họ Colobinae, chủ yếu sống trên cây tại các khu rừng nhiệt đới châu Á. 

Phần lớn các loài voọc đều nằm trong Sách Đỏ IUCN và Sách Đỏ Việt Nam ở mức nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp. Môi trường sống bị thu hẹp do nạn phá rừng và tình trạng săn bắt trái phép là những mối đe dọa lớn nhất đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Hiện nay, nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia đang đẩy mạnh các chương trình bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì nòi giống cho các loài này.

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