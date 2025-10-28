Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Garmin fēnix 8 MicroLED - bước tiến công nghệ cho người yêu vận động

Thành Luân
Thành Luân
28/10/2025 14:58 GMT+7

Tại buổi workshop trải nghiệm về sản phẩm fenix 8 MicroLED - chuẩn mực mới của đồng hồ thông minh, khách tham dự đã được tận tay khám phá fēnix 8, là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình MicroLED.

Màn hình MicroLED - chuẩn hiển thị của thị trường

Theo chuyên gia công nghệ Trần Mạnh Hiệp, màn hình MicroLED trên Garmin fēnix 8 mang đến độ sáng, độ tương phản và khả năng hiển thị ngoài trời vượt trội. Với người thường xuyên hoạt động thể thao như leo núi, chạy trail, trekking hay đạp xe dưới nắng, ưu điểm này thể hiện rõ nhất: màn hình vẫn rõ nét trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Garmin fēnix 8 MicroLED: Đồng hồ thể thao công nghệ mới đột phá cho người yêu vận động - Ảnh 1.

Theo anh Hiệp, fēnix 8 MicroLED mang đến trải nghiệm đột phá về hiển thị

Ảnh: CTV

Ngoài điều kiện ánh sáng mạnh, dù hiển thị trong điều kiện bình thường hay ánh sáng tối thì so với các màn hình LCD, LTPO-OLED, AMOLED. Màn hình MicroLED đã chứng minh khả năng vượt trội về trải nghiệm khi sử dụng.

Công nghệ MicroLED cũng giúp màu sắc hiển thị chân thực hơn, chi tiết sắc nét hơn so với các công nghệ cũ như LCD hay AMOLED. Đây chính là yếu tố giúp fēnix 8 MicroLED cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất - độ bền - trải nghiệm hình ảnh, phù hợp với tinh thần bền bỉ và hiệu quả mà Garmin theo đuổi.

Anh Hiệp chia sẻ: "Màn hình trên Garmin fēnix 8 MicroLED mang lại trải nghiệm đột phá với độ sáng gấp nhiều lần so với màn hình trên các smartwatch thông thường, thậm chí độ sáng còn vượt trội hơn các mẫu smartwatch cao cấp trang bị tấm nền AMOLED, OLED. Kết hợp với góc nhìn gần như không giới hạn, mẫu đồng hồ cao cấp mới của garmin giúp người dùng nhìn rõ nội dung trong môi trường cực sáng, chỉ cần liếc nhìn ở bất cứ góc nào mà không cần xoay đồng hồ đúng hướng".

Những điểm nhấn đặc trưng của fēnix 8 MicroLED

Như truyền thống của dòng fēnix, phiên bản mới tiếp tục sở hữu thời lượng pin bền bỉ lên đến 240 giờ, đèn flashlight tích hợp tiện dụng khi tập luyện, cùng chuẩn kháng nước, kháng nhiệt, kháng va đập theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ.

Garmin fēnix 8 MicroLED: Đồng hồ thể thao công nghệ mới đột phá cho người yêu vận động - Ảnh 2.

fēnix 8 MicroLED mang đến trải nghiệm đỉnh cao trong công nghệ hiển thị

Ảnh: CTV

Ngoài ra, fēnix luôn là dòng đồng hồ tiên phong trong việc ứng dụng những công nghệ mới nhất của Garmin - từ theo dõi sức khỏe, huấn luyện thông minh đến khả năng định vị và hiển thị. Với fēnix 8 MicroLED, Garmin tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành thiết bị thể thao thông minh, mang đến trải nghiệm "đỉnh cao công nghệ" dành cho những người luôn muốn vượt qua giới hạn của chính mình.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm được mở bán với số lượng giới hạn cùng mức giá đề xuất 54,89 triệu đồng, hướng đến nhóm người dùng yêu thích công nghệ mới, thường xuyên vận động ngoài trời và muốn sở hữu một thiết bị thể hiện phong cách sống năng động và hiện đại.

