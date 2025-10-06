Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Garmin Run Vietnam 2025: Hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Thành Luân
Thành Luân
06/10/2025 17:16 GMT+7

Là điểm đến quan trọng trong chuỗi giải chạy quốc tế Garmin Run Asia Series, Garmin Run Vietnam 2025 đã khép lại thành công với gần 6.000 runner tham dự tại Việt Nam.

Theo đó, từ 4 giờ sáng 5.10, hàng ngàn runner đã tụ hội tại khu đô thị Sala - một trong những cung đường chạy đẹp nhất TP.HCM. Họ đến từ nhiều độ tuổi, trình độ và quốc gia khác nhau, cùng bắt đầu xuất phát đầy hứng khởi ở các cự ly 21 KM, 10 KM, 5 KM, phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải chạy thuộc Garmin Run Asia Series.

Garmin Run Vietnam 2025: Hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững - Ảnh 1.

Garmin Run Vietnam 2025 chứng kiến sự tham gia đông đảo của runner nội địa lẫn quốc tế

Ảnh: CTV

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đường chạy như bùng nổ: từ những “chân chạy” dày dạn thử thách bán marathon, những gương mặt lần đầu tiên dấn thân vào cự ly đường dài, đến các cặp đôi cùng sải bước đầy cảm xúc. Sự góp mặt của các KOL nổi tiếng cùng hàng trăm runner quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ… đã góp phần khuấy động bầu không khí. Dù có những khoảnh khắc tranh tài quyết liệt, nhưng cảm xúc chủ đạo của Garmin Run Vietnam 2025 vẫn là tinh thần cộng đồng sôi nổi, gắn kết như một ngày hội thể thao đúng nghĩa.

Trước ngày đua, Expo Day 4.10 đã thu hút đông đảo cộng đồng yêu thể thao đến trải nghiệm các mẫu đồng hồ mới nhất từ Garmin như Forerunner 579/970, Instinct 3, fenix 8 AMOLED, Venu 4… cùng nhiều minigame sôi động. Không khí càng thêm bùng nổ nhờ sự đồng hành của các thương hiệu aminoVITAL, Shokz, Starlux Airlines, Motive, Pocari Sweat, Sapuwa, AIA vitality, Early Morning…, tạo nên bữa tiệc thể thao đầy sắc màu trước thềm tranh tài.

Ấn tượng tại mùa giải năm nay, tỷ lệ nữ runner đạt gần 40% tổng số, cho thấy chạy bộ đang ngày càng phổ biến và bình đẳng hơn. Gen Z (13 - 27 tuổi) và Gen Y (28 - 42 tuổi) chiếm đến 80% số lượng đăng ký, thể hiện sức trẻ và động lực bền bỉ của cộng đồng chạy bộ Việt. Đặc biệt, nhiều runner Gen Z lần đầu tham dự nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn cự ly 21 KM.

Garmin Run Vietnam 2025: Hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững - Ảnh 2.

Không chỉ là một giải chạy, Garmin Run Vietnam 2025 đã góp phần đưa hình ảnh runner Việt sánh vai cùng bạn bè quốc tế

Ảnh: CTV

Trên đường chạy, những bước chân bền bỉ được tiếp sức bởi đội ngũ pacer giàu kinh nghiệm và pacer từ Garmin Running Club (GRC) cùng nhiều cộng đồng chạy bộ, giúp hàng ngàn runner duy trì nhịp độ ổn định và về đích trong tiếng reo hò cổ vũ.

Ông Ivan Lai - Giám đốc Garmin Việt Nam chia sẻ: “Garmin Run Vietnam 2025 là minh chứng cho tinh thần bứt phá và kết nối. Với tinh thần From Zero to Hero, chúng tôi mong rằng mỗi runner đều tìm thấy động lực để khởi đầu, rèn luyện và chinh phục cột mốc mới - không chỉ trên đường chạy, mà còn trong cuộc sống hằng ngày".

GARMIN cộng đồng Chạy bộ thể thao Gen Z
