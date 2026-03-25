Gattuso trước nguy cơ 'chung thân biệt xứ'

N ỖI BUỒN VỀ BÓNG ĐÁ Ý

Rạng sáng 27.3, đội tuyển Ý của HLV Gattuso sẽ tiếp Bắc Ireland tại sân nhà Bergamo trong lượt duy nhất. Nếu thua thì... chấm hết, còn nếu thắng, Ý sẽ phải làm khách trên sân Xứ Wales hoặc Bosnia (rạng sáng 1.4), cũng trong một lượt trận, để tranh một trong 4 chiếc vé vớt dự VCK World Cup 2026 khu vực châu Âu.

HLV Gattuso phải giúp Ý đến VCK World Cup 2026 ảnh: AFP

Tại sao lại là sân New Balance Arena ở TP.Bergamo, với sức chứa vỏn vẹn 23.500 chỗ ngồi, cho trận sân nhà quan trọng nhất trong vòng 4 năm của đội tuyển Ý?

Như một định mệnh, cái tên New Balance (tạm dịch là sự cân bằng mới) gợi lên tất cả những gì xa vời, khác lạ đối với những ai từng quan tâm đến bóng đá Ý - một trong vài nền bóng đá nổi tiếng và hùng mạnh nhất thế giới. Từng 4 lần vô địch World Cup, Azzurri giờ đã vắng bóng ở 2 kỳ World Cup gần nhất, sau khi dừng bước ở vòng đấu bảng ngay 2 kỳ World Cup trước đó. Có nghĩa là suốt 20 năm gần đây (từ sau khi vô địch World Cup 2006), Azzurri gần như là "con số 0" ở vũ hội bóng đá toàn cầu. Bây giờ, Ý đang đứng trước nguy cơ vắng bóng 3 lần liên tiếp, kể cả khi đấu trường World Cup đã được mở rộng lên 48 đội tham dự.

Theo truyền thống (khác hẳn những ĐTQG mạnh xung quanh), đội Ý không có sân nhà cố định mà thường luân phiên thi đấu ở các sân bóng khắp nước, dĩ nhiên họ luôn chọn sân phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Đây lại là chi tiết đáng lưu ý, gợi lên nỗi buồn về bóng đá Ý trong giai đoạn này. New Balance Arena là sân nhà của Atalanta - một đội bóng nhỏ, chưa bao giờ được xem là niềm tự hào của bóng đá Ý. Kỷ lục của Atalanta: đội thi đấu nhiều nhất ở giải Serie A (64 mùa) mà chưa bao giờ vô địch.

Nhưng Atalanta mùa này chính là đại diện Serie A tiến xa nhất ở Champions League (vào đến vòng 16 đội và dừng chân). Đấy cũng là đại diện Ý gần đây nhất từng đăng quang ở các cúp châu Âu (vô địch Europa League 2024). Bây giờ, đội Ý phải đá trên sân của đội Atalanta "vô danh"... thì mới chuẩn.

T INH THẦN LÀ TẤT CẢ

Ngay trước trận đấu quan trọng với Bắc Ireland, HLV Gattuso đã gạt Federico Chiesa ra khỏi đội tuyển. Trên danh nghĩa, Chiesa đang bị chấn thương. Nhưng vì sao những cầu thủ chấn thương khác như Sandro Tonali, Gianluca Scamacca, Alessandro Bastoni vẫn có mặt? Gattuso cũng từng nói rõ quan điểm: ông luôn giữ lại những cầu thủ chấn thương vì đấy là vấn đề tinh thần toàn đội. Vậy có thể hiểu Chiesa bị gạt bỏ vì... mất tinh thần.

Bắc Ireland không phải đối thủ mạnh. Đối thủ tiếp theo, Xứ Wales hoặc Bosnia mới đáng gờm. Nhưng đối với HLV Gattuso lúc này, chỉ có niềm tin và tinh thần là quan trọng nhất. Ông sẽ loại bỏ bất cứ ai không có niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng trước 2 trận đấu quan trọng sắp tới.

Bản thân Gattuso từng là danh thủ, vô địch World Cup 2006. Nhưng ông chưa bao giờ nổi bật, xét về tài năng thuần túy. Gattuso là một biểu tượng về tinh thần chiến đấu của bóng đá Ý, giờ cũng vậy. Tuy từng huấn luyện Sion, Palermo, OFI, Pisa, AC Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia, Marseille, Hajduk Split, nhưng ông chưa từng trụ được lâu hơn 2 năm ở CLB nào, cũng chưa để lại dấu ấn chuyên môn đáng kể nào. Nhiều người cho rằng LĐBĐ Ý đã quá mạo hiểm khi giao Azzurri cho Gattuso huấn luyện. Liệu tinh thần và niềm tin của Gattuso có đủ để lèo lái con tàu Azzurri qua khỏi cơn sóng gió đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Ý?

Thật ra, HLV Gattuso cũng chỉ cầm quân chưa tới 1 năm. Ông nhận ghế sau khi Ý đã thua Na Uy 0-3 ở vòng loại World Cup. Dưới tay Gattuso, Ý lại thua Na Uy đến 1-4 ngay tại sân nhà ở trận lượt về. Nhưng Gattuso vẫn tin chắc vào thành công. Ráng vượt qua được cửa tử play-off, chẳng những bản thân Gattuso sẽ tự thoát cảnh "chung thân biệt xứ", mà Azzurri lại còn có tương lai huy hoàng. Họ sẽ chỉ phải đụng độ Canada, Qatar, Thụy Sĩ nếu có vé dự VCK World Cup.