Gay cấn đường đua phim tết 2026

Phim gia đình chiếm đa số

Sau Nhà bà nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ… Trấn Thành tiếp tục góp mặt trong đường đua phim tết 2026 với Thỏ ơi!. Trong teaser đầu tiên được ê kíp hé lộ, dự án này quy tụ dàn diễn viên gồm LyLy, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Đinh Ngọc Diệp, Gil Lê, BB Trần… Dù cái tên Trấn Thành vốn là bảo chứng cho doanh thu phòng vé, song cũng phải chờ thực tế trả lời về khả năng diễn xuất của dàn "anh trai", "chị đẹp", "em xinh" góp mặt trong phim điện ảnh được công chiếu vào mùng 1 Tết Bính Ngọ sắp tới.

Sự đối đầu của phim Trấn Thành và Trường Giang vào dịp tết gây tò mò cho khán giả Ảnh: NSX cung cấp

Mùa tết năm nay, đạo diễn Nguyễn Thanh Sơn cũng góp mặt trong đường đua với Báu vật trời cho. Đáng chú ý, tác phẩm này đánh dấu màn tái hợp của Tuấn Trần - Phương Anh Đào sau thành công của Mai, bên cạnh dàn diễn viên như Trung Dân, Võ Tấn Phát, Quách Ngọc Ngoan, La Thành…

Trong khi đó, sự trở lại của Trường Giang với điện ảnh sau 5 năm với Nhà ba tôi một phòng cũng gây tò mò cho người xem. Tác phẩm lần này là một bước ngoặt trong sự nghiệp của "Mười Khó" khi cùng lúc đảm nhận 3 vai trò gồm nhà sản xuất, diễn viên và đạo diễn. Trường Giang khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian học hỏi, tìm hiểu để chuẩn bị đủ hành trang trong lần đầu chào sân ở vai trò đạo diễn phim điện ảnh.

Nhà ba tôi một phòng không dừng lại ở câu chuyện cha - con đầy cảm xúc, mà còn đưa khán giả chạm vào một lát cắt rất đặc trưng của đời sống miền Trung: nghề làm mắm truyền thống. Khi được hỏi về lý do chọn thời điểm ra mắt dịp đầu năm, Trường Giang chia sẻ tết không chỉ là thời điểm phù hợp nhất với thể loại gia đình, tình thân, mà còn là thời điểm "chín muồi" để anh trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Với "Mười Khó", gia đình luôn là điều ưu tiên - không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong cách anh lựa chọn câu chuyện để kể trên màn ảnh.

Một cái tên gây tò mò trong "cuộc chiến" phòng vé dịp Tết Bính Ngọ chính là Minh Beta với dự án Mùi phở. Phim xoay quanh câu chuyện gia đình, ẩm thực Việt, gây chú ý bởi sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang, bên cạnh dàn sao Thanh Thanh Hiền, Thanh Hương, Hà Hương, Tiến Lộc… Mùi phở là phim đầu tay của Minh Beta trên cương vị đạo diễn. Trước đó, anh được biết đến với tư cách tác giả và người thể hiện ca khúc nổi tiếng Việt Nam ơi.

Minh Beta (trái) lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn Ảnh: Thạch Anh

"Làm hết sức, mọi thứ tùy duyên"

Năm ngoái, có 3 dự án trình làng vào mùng 1 tết gồm Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành), Nụ hôn bạc tỉ (Thu Trang), Yêu nhầm bạn thân (Nguyễn Quang Dũng), trong đó có đến 2 tác phẩm vượt mốc 200 tỉ đồng. Với mùa phim tết năm nay, 4 tác phẩm ra mắt thuộc các đề tài khác nhau, song tình cảm gia đình chiếm đa số. Ở mỗi dự án còn có sự góp mặt của những cái tên có sức hút, điển hình như Trấn Thành, Trường Giang, Tuấn Trần - Phương Anh Đào, Xuân Hinh - Thu Trang… Chính điều này khiến nhiều người kỳ vọng đường đua phim tết năm nay sẽ trở nên hấp dẫn, kịch tính.

Nhận định về thị trường phim tết 2026, ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, cho rằng bên cạnh những gương mặt quen thuộc, còn có sự góp mặt của những nhân tố mới. Mặc dù có những thời điểm lên, xuống nhưng ông Dương cho rằng phim Thỏ ơi! của Trấn Thành có khả năng cao giữ vị trí đầu bảng, còn các dự án khác sẽ cố gắng chiếm lĩnh thị phần còn lại. "Cộng thêm với các tác phẩm quốc tế, thị trường phim tết năm nay sẽ rất sôi động", ông Dương nêu quan điểm.

Ngoài phim của Trấn Thành, sự trở lại của Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng cũng khiến nhiều người tò mò. Ông Nguyễn Khánh Dương đánh giá Trường Giang trước đó đã có đối tượng khán giả riêng và khá giỏi trong việc làm hài lòng người hâm mộ nên "hoàn toàn bộ phim có thể thu hút".

Thực tế vào dịp tết, lượng khán giả ra rạp xem phim khá lớn. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất, đạo diễn lựa chọn ra mắt tác phẩm vào thời điểm này, nhằm giúp phim chạm đến nhiều người xem hơn, từ đó đạt được doanh thu như kỳ vọng. Tuy nhiên, việc có nhiều phim cùng cạnh tranh trong một thời điểm cũng khiến suất chiếu bị chia nhỏ, từ đó dẫn đến khó có tác phẩm chạm đến mốc doanh thu "khủng" dù khả năng đạt trăm tỉ đồng có thể xảy ra. Đánh giá về việc cạnh tranh khi ra mắt Mùi phở vào dịp tết, đạo diễn Minh Beta chia sẻ: "Nếu chúng tôi làm ra một tác phẩm có giá trị, có ý nghĩa và có tính mới thì sẽ có những tiềm năng để đạt mục tiêu về doanh thu phòng vé. Trong ngành phim rất khó để biết trước điều gì, mình cứ làm hết sức, còn lại mọi thứ tùy duyên".